Путин на ПМЭФ: Россия слезает с нефтяной иглы, войну развязал Киев

Президент России Владимир Путин выступил на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. В своей речи, длившейся больше часа, он заявил, что несмотря на экономические трудности прошлого года, выбранная тогда стратегия сработала.

Россия, по словам президента, начала «слезать с нефтегазовой иглы», инфляция в ней сейчас составляет всего 2,9%, ВВП вырос на 3,3%, уровень безработицы рекордно низок, а доходы населения растут и стимулируют спрос. Россия, по мнению Путина, не свернула на путь самоизоляции, а наоборот, расширила связи с надежными партнерами, в особенности с азиатскими.

После нападения на Украину Россия находится под жесткими санкциями США, Евросоюза, Великобритании, Японии и других стран. Экономисты также отмечают, что Москва тратит очень много денег на войну и расходы бюджета этого года, скорее всего, превысят плановые.

Кроме того, эксперты опасаются растущей изоляции России. Российская экономика в этих условиях вынужденно трансформируется под влиянием как внешних ограничений, так и внутренних факторов, главным из которых является острый демографический кризис.

После речи Путин ответил на вопросы журналистов. Большинство вопросов касались войны России с Украиной. Путин заявил, что войну развязала Украина в 2014 году, и Россия была «вынуждена ответить».

Президента Украины Зеленского Путин назвал «позором еврейского народа» (так ему якобы сообщили его еврейские друзья) и сообщил, что «на пьедестал почета на Украине возведены неонацисты». Подробностей Путин не привел.

После этого собравшимся в зале и зрителям трансляции показали подборку кадров о преступлениях, совершенных на территории Украины и Польши во время Второй мировой войны. Путин заявил, что ожидал вопросов о нацизме в Украине и попросил подготовить эти видеоматериалы.

На вопрос о возможности использования Россией ядерного оружия президент сказал, что это «теоретически возможно, если возникнет угроза территориальной целостности и независимости России». На вопрос о возможности сокращения ядерного арсенала ответил: «Хрен им».

В марте Владимир Путин заявил, что Россия разместит тактическое ядерное оружие в Беларуси. По его словам, Россия не передает Беларуси ядерное оружие, а размещает свое оружие на ее территории.

В июне Александр Лукашенко рассказал о просьбе к Путину «вернуть» Минску ядерное оружие. По его словам, «пока» речь идет о тактическом вооружении, но Беларусь готовит площадки и для размещения стратегических ракет. Из разговора Лукашенко с журналистами следует, что он считает, что может принять решение о применении размещенных в стране тактических боеприпасов.

Представители стран Запада неоднократно призывали Россию к сдержанности и критиковали Москву за ядерную риторику. Они подчеркивают, что, поддерживая Украину, не стремятся к военному столкновению с Россией. Вместе с тем представители разведки США неоднократно заявляли, что пока не замечают каких-либо приготовлений России к использованию ядерного оружия.