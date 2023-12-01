Путин подписал указ об увеличении штатной численности армии России

Штатная численность военнослужащих российской армии вырастет почти на 170 тысяч человек. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликован на сайте Кремля и вступает в силу со дня его подписания, отмечает ТАСС.

Согласно указу, штатная численность вооруженных сил устанавливается на уровне 2 209 130 человек, в том числе - 1 320 000 военнослужащих. В предыдущем указе по численности армии, который новым документом признан утратившим силу, данный показатель составлял 2 039 758 человек, в том числе 1 150 628 военнослужащих. Утративший силу указ действовал с 1 января 2023 года.

В Министерстве обороны России заявили, что в связи с увеличением предельной численности Вооруженных сил проводить мобилизацию в стране не планируется, как и существенно увеличивать призыв на срочную службу. «Увеличение численности...реализуется поэтапно за счет граждан, изъявляющих желание проходить военную службу по контракту», - утверждает Минобороны.