Владимир Путин подписал закон о запрете «смены пола»

Президент России Владимир Путин подписал закон, о запрете в России так называемой смены пола – трансгендерного перехода. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, в России будут запрещены хирургическое вмешательство и гормональная терапия в рамках трансгендерного перехода. Их разрешат только для «лечения врожденных физиологических аномалий формирования пола у детей».

Помимо этого, в российских документах будет запрещено менять гендерный маркер, даже если транспереход произошел за границей. Трансперсонам запретят усыновлять и удочерять детей, оформлять над ними опеку и попечительство. Также государство аннулирует браки, если хотя бы один из супругов уже совершил трансгендерный переход.

Закон вступает в силу со дня его опубликования.