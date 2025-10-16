Путин подписал закон об ужесточении уголовной ответственности «иноагентов»

Президент России Владимир Путин подписал закон, упрощающий привлечение к уголовной ответственности лиц, объявленных «иностранными агентами». Документ опубликован на портале правовой информации.

Поправки касаются статьи 330.1 Уголовного кодекса об уклонении от исполнения обязанностей «иноагента». Ранее уголовное дело можно было возбуждать после двух штрафов по статье Административного кодекса «О нарушении порядка деятельности иностранного агента». Теперь будет достаточно одного.