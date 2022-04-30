Путин распорядился выплатить 10 тысяч рублей ветеранам в Донбассе

Президент России Владимир Путин распорядился выплатить по 10 тысяч рублей ветеранам Великой Отечественной войны в самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР» и на занимаемых Россией украинских территориях. Единоразовая выплата приурочена к 77-й годовщине Победы.

В указе президента занятые российской армией территории Украины названы «освобожденными».

В России на фоне войны с Украиной проходит подготовка к празднованию Дня Победы 9 мая. Согласно данным Минобороны, в традиционном военном параде в Москве будет участвовать меньше людей и техники, чем годом ранее. Так в составе парадных колонн вместо 191 военной машины, представленной в 2021 году, в 2022 по Москве проедет 129 единиц военной техники.

В пешем строю по площади пройдут около 10 тысяч человек, включая казаков, детей из военизированного движения «Юнармия» и сотрудников МЧС. Это на две тысячи человек меньше, чем в 2021 году.

В этом году на парад не приедут лидеры иностранных государств. Кремль никого не приглашал, так как «год не юбилейный», сообщил представитель президента России Дмитрий Песков.

Министр обороны Великобритании заявил, что Путин в День Победы может объявить мобилизацию. Британские СМИ пишут, что российское военное руководство якобы недовольно ходом боевых действий на территории Украины, а для дальнейшего наступления нужны дополнительные силы.

Мобилизация возможна лишь при объявлении войны. До сих пор Кремль называет вооруженное вторжение, начатое 24 февраля по приказу Путина, «специальной военной операцией».