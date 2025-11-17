Путин утвердил пожизненный срок за склонение подростков к диверсии

Президент России Владимир Путин подписал закон о пожизненном заключении за склонение подростков к диверсиям и за содействие терроризму. Документ уже вступил в силу.

Закон расширяет статью Уголовного кодекса о содействии диверсионной деятельности. Теперь в ней содержится норма о наказании за склонение, вербовку или вовлечение подростков в совершение диверсии.

Кроме того, согласно закону, снижается возраст уголовной ответственности за диверсии – с 16 до 14 лет.

Новый закон отменяет сроки давности по всем преступлениям диверсионной направленности, запрещает условное осуждение за участие в диверсионном сообществе и лишает возможности ходатайствовать об условно-досрочном освобождении осуждённых за диверсии до отбытия ими трёх четвертей срока наказания.

По словам главы Госдумы Вячеслава Володина, закон принят в интересах граждан и «для защиты подрастающего поколения» от влияния со стороны иностранных спецслужб и разведок.

Правозащитный проект «Первый отдел» ранее обращал внимание, что власти квалифицируют как диверсии поджоги батарейных и релейных шкафов, атаки станций и вокзалов или поджоги поездов.

«Во многих делах о диверсиях фигурируют «анонимные заказчики», которые предлагают совершить поджог за вознаграждение. Правозащитники считают, что за такими «заказами» могут стоять провокаторы из спецслужб. А обвинительные приговоры, тем временем, выносятся в том числе на основе полученных под пытками признаний», — говорится в публикации «Первого отдела».