Путин уволил главу следствия одного из дел ФБК и «Болотного дела»

Президент России Владимир Путин подписал указ об увольнении из Следственного комитета генерал-майора юстиции Рустама Габдулина. В разное время он возглавлял следствия по «Болотному» и «московскому» делам и по отмыванию денег в Фонде борьбы с коррупцией Алексея Навального.

Копия документа об отставке выложена в телеграм-канале адвоката Сергея Бадамшина. Подлинность корреспонденту Радио Свобода подтвердил знакомый следователя. Указ подписан 28 декабря, его номер - 729. На сайте Кремля нет такого документа, за 728-м президентским указом выложен 730-й. Старший командный состав силовых структур назначается и увольняется в России указами президента. Причина увольнения в текст не раскрывается.

Габдулин начал карьеру в прокуратуре Тракторозаводского района Челябинска, переехал в Москву, где быстро стал одним из самых известных следователей ведомства. Первым громким делом следователя стало расследование крушения теплохода «Булгария» в 2011 году. Тогда погибли 122 человека. В июле 2014 года несколько обвиняемых по этому делу были приговорены к различным тюремным срокам.

В марте 2012 года Габдулин вел дело депутата Госдумы от фракции ЛДПР Ашота Егиазаряна, обвиненного в мошенничестве. Тот скрылся в США, Вашингтон не стал выдавать его в Россию. Габдулин возглавлял группу по делу о пожаре в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня», при котором погибли 60 человек.

Однако широкую известность следователь получил после своей работы по нескольким резонансным политическим делам. Осенью 2012 года он вел расследование дела оппозиционеров Сергея Удальцова и Леонида Развозжаева, которые были обвинены в организации массовых беспорядков. Оба были приговорены к четырем с половиной годам колонии. Правозащитники признали их политическими заключенными.

По этой же статье было возбуждено дело после протестного марша после избрания Владимира Путина президентом в 2012 году. К работе по делу было привлечено около 200 следователей, были привлечены около 30 обвиняемых, почти все были признаны политическими заключенными. Процесс, получивший название «Болотное дело», закончился осуждением 14 человек к реальным срокам, трех человек – к условным.

В 2019 году Габдулин вел так называемое московское дело. После политических протестов в городе было возбуждено дело о массовых беспорядках. 22 человека были осуждены. Они также были признаны политическими заключенными. После этого следователь вел дело об отмывании денег в Фонде борьбы с коррупцией Алексея Навального. Обыски тогда прошли почти по 200 адресам по всей России. У примерно 90 активистов фондов политика были заблокированы счета. Позднее дело было объединено с несколькими другими делами против фонда.

Последним известным делом генерала стало расследование массового убийства в Пермском государственном университете в сентябре 2021 года. Через день, вскоре после встречи с ним покончил с собой глава следственного управления Следственного комитета по Пермскому краю полковник Сергей Сарапульцев. Тогда сообщалось, что полковник был жестко раскритикован на совещании с главой СКР Александром Бастрыкиным. Встреча с Сарапульцевым, писала газета «Коммерсантъ», прошла спокойно. «Подчиненные называют генерала весьма спокойным и интеллигентным человеком», – писало тогда издание.

***

Фонд борьбы с коррупцией был признан российскими властями экстремистской организацией и запрещен. Российское законодательство обязывает РС указывать этот факт.