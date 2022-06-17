Путин: Запад убивает свою экономику, а в России ситуация нормализуется

Президент России Владимир Путин выступил на Международном экономическом форуме в Петербурге. Он заявил, что Запад сознательно подорвал ключевые для международного сотрудничества понятия и доверие к мировым валютам. Санкции против России президент назвал «безумными и бездумными», и отметил, что Россия шаг за шагом нормализует свою экономическую ситуацию, а США и Европа, наоборот, несут из-за санкций большие потери. Он оценил их в сумму около 400 миллиардов долларов.

По мнению Путина, экономический спад в странах США и Европы не связан с войной в Украине, он начался много раньше из-за «многолетней безответственной макроэкономической политики стран большой семерки, включая бесконтрольную эмиссию и накапливание необеспеченных долгов.» Свою «спецоперацию» в Украине он назвал спасательным кругом для Запада, позволившим ему обвинить Россию во всех проблемах.

Путин вновь уверил, что «спецоперация» в Украине будет продолжена, а все ее задачи - выполнены. «Эпоха однополярного миропорядка завершилась,» - заявил он, подвергнув при этом особенной критике Евросоюз, который, по его мнению «окончательно утратил свой политический суверенитет» и «пляшет под чужую дудку».

По словам президента, Россия способна значительно увеличить экспорт продовольствия и удобрений, объем поставок зерна может вырасти в следующем сезоне до 50 млн тонн. Что касается экспорта зерна из Украины, Путин заявил, что Россия ему не препятствует: по ему мнению, украинцы сами заминировали подходы к черноморским портам и сами должны решать эту задачу для обеспечения судоходства. Он выразил озабоченность, что Украина может использовать доходы от продажи зерна, вывезенного из ее портов, для закупки новых партий вооружения на Западе. Ранее с подобным заявлением выступал глава МИД России Сергей Лавров. Никаких подтверждений таких намерений украинского правительства Путин не привел, однако вновь усомнился в «адекватности людей, находящихся у власти в Киеве».

Особый упор Путин сделал на понятие суверенитета, сказав, что только подлинно суверенные страны добиваются успеха. Для поддержки российской экономики Путин предложил пакет мер. Ставка по льготной ипотеке будет снижена с нынешних 9% до 7%; для промышленной ипотеки ставка будет 5% годовых. Также он призвал отказаться от большинства проверок бизнеса и декриминализировать целый ряд экономических преступлений. В частности, Путин отметил, что предприятия, у которых иностранный партнер отозвал лицензию, должны продолжать работать. Президент призвал бизнесменов инвестировать в Россию, а семьи - рожать больше детей.