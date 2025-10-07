Путину – 73. Его поздравили Гунба и Гаглоев

Президенту России Владимиру Путину исполнилось 73 года. По информации российских государственных СМИ, он проводит день рождения «в рабочей обстановке». В частности, у Путина запланировано оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности.

С днём рождения Путина поздравил ряд иностранных лидеров, в том числе глава Северной Кореи Ким Чен Ын, сопрезиденты Никарагуа Даниэль Ортега и Росарио Мурильо, а также президенты самопровозглашённых республик Абхазия и Южная Осетия Бадра Гунба и Алан Гаглоев.

Абхазский лидер пожелал российскому президенту «крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и новых свершений в ответственной миссии служения Отечеству».

«Вы являетесь выдающимся государственным деятелем и одним из самых авторитетных мировых лидеров современности. Благодаря вашей мудрой, дальновидной и последовательной политике Россия уверенно занимает заслуженное место среди ведущих держав мира, внося решающий вклад в укрепление международной безопасности, стабильности и справедливости. Народ Абхазии искренне благодарен вам за неизменную поддержку и внимание», — отметил Гунба.

Югоосетинский лидер пожелал Путину «крепкого здоровья и долголетия, неиссякаемой энергии, сил, побед и новых впечатляющих достижений на благо России».

«Именно с вашим именем народ связывает укрепление государственности, социально-экономическое развитие страны, защиту национальных интересов на международной арене, обретение веры в себя и в будущее России», — говорится в поздравительном послании Гаглоева.

По его словам, «Южная Осетия бесконечно благодарна Путину за всё предпринятое им, чтобы защитить югоосетинский народ от смертельной опасности, восстановить историческую справедливость, поддержать послевоенное восстановление и развитие республики».

3 сентября, перед началом военного парада в Пекине, гостем которого он был, Путин обсуждал с председателем КНР Си Цзиньпином, помимо прочего, биотехнологии, продлевающие жизнь человека, и возможность достижения бессмертия.

Как следует из публикаций в СМИ, разговор коснулся роста продолжительности жизни. «Раньше люди редко доживали до 70. Сейчас в 70 ты всё ещё ребёнок», — сказал, как утверждается, Си Цзиньпин. Путин (на видео слышен перевод его слов на китайский язык) ответил: «С помощью биотехнологий органы можно будет заменять бесконечно… Чем дольше люди будут жить, тем моложе они будут становиться, и человечество сможет достичь даже бессмертия». Китайский лидер подтвердил: «Некоторые прогнозируют, что в этом веке люди смогут жить до 150 лет».

Лидеры вели непубличный разговор, направляясь на парад. Отрывок беседы, однако, во время трансляции случайно попал на включённый микрофон. Агентство Reuters, имевшее лицензию китайской государственной телекомпании CCTV, смонтировало четырёхминутный ролик и распространило его среди более тысячи международных СМИ. Позднее Reuters удалило видео, сославшись на отзыв разрешения на использование этих кадров со стороны CCTV.

Путин впоследствии подтвердил факт разговора, но не стал вдаваться в подробности.