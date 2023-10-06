Петр Верзилов после интервью Дудю покинул пост издателя «Медиазоны»

Оппозиционер Петр Верзилов ушел с поста издателя сайта «Медиазона», рассказывающего о войне в Украине и политических репрессиях в России. Такое решение он принял после того, как накануне вышло его интервью журналисту Юрию Дудю. В нем Верзилов, в частности, рассказал, что воюет в Украине в рядах ВСУ.
После публикации интервью Верзилов заявил, что сложит с себя полномочия «Медиазоны», чтобы не давать повода «ставить под сомнение неангажированность и независимость издания». Он уточнил, что останется для издания «отцом-основателем» наряду с «матерями-основательницами».
- Издание «Медиазона» было основано в 2014 году участницами группы Pussy Riot Марией Алехиной и Надеждой Толоконниковой вместе с Петром Верзиловым. Оно является одним из значимых независимых медиаресурсов на русском языке. В декабре 2021 года Минюст внес «Медиазону» в реестр «СМИ-иноагентов».
- Петр Верзилов также признан Минюстом «иностранным агентом». В марте 2023 года Басманный суд Москвы заочно арестовал его по статье о распространении так называемых фейков о российской армии.
- Журналист Юрий Дудь, взявший интервью у Верзилова - тоже «иноагент».