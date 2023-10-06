Петр Верзилов после интервью Дудю покинул пост издателя «Медиазоны»

Оппозиционер Петр Верзилов ушел с поста издателя сайта «Медиазона», рассказывающего о войне в Украине и политических репрессиях в России. Такое решение он принял после того, как накануне вышло его интервью журналисту Юрию Дудю. В нем Верзилов, в частности, рассказал, что воюет в Украине в рядах ВСУ.

После публикации интервью Верзилов заявил, что сложит с себя полномочия «Медиазоны», чтобы не давать повода «ставить под сомнение неангажированность и независимость издания». Он уточнил, что останется для издания «отцом-основателем» наряду с «матерями-основательницами».