Рада на фоне коррупционного скандала отправила в отставку министров

Верховная Рада Украины 19 ноября проголосовала за отставку министра юстиции Германа Галущенко, имя которого фигурирует в расследовании Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) о коррупции в сфере энергетики.

За отставку проголосовало 323 депутата - абсолютное большинство. Депутаты проголосовали и за отставку министра энергетики Светлану Гринчук. Галущенко был её предшественником во главе министерства. Оба министра на заседание парламента не пришли.

Рада начала рассматривать вопрос во вторник, однако заседание перенесли на среду после того, как депутаты оппозиционной фракции «Европейская солидарность» заблокировали трибуну, требуя не ограничиваться «выпуском пара», а рассмотреть вопрос об отставке всего правительства. Как отмечает Украинская служба Радио Свобода, днём ранее фракция «Европейская солидарность» наряду с ещё одним оппозиционным объединением, фракцией «Голос», призвали к формированию в парламенте новой коалиции на фоне масштабного расследования коррупции в энергетическом секторе. Большинство в парламенте сейчас у пропрезидентской фракции «Слуга народа».

Президент Украины Владимир Зеленский ранее попросил отправить в отставку министров Галущенко и Гринчук.

Коррупционный скандал связан с предпринимателем, совладельцем студии «Квартал 95», которого СМИ называли другом Зеленского, Тимуром Миндичем. 10 ноября следователи пришли к Миндичу с обыском. Чуть позднее Национальное антикоррупционное бюро сообщило о раскрытии масштабной схемы хищений в компании «Энергоатом» — операторе украинских АЭС. В НАБУ утверждают, что средства легализовывались через так называемый бэк-офис в центре Киева, через него прошло около 100 миллионов долларов.

Миндич, по версии следствия, был создателем и одним из главных бенефициаров преступной схемы. На сегодняшний день обвинения по делу выдвинуты в отношении восьми человек, из них пятеро — задержаны.

Президент Зеленский поддержал действия антикоррупционных органов и потребовал наказать виновных, подчеркнув, что каждая отрасль и каждый, «кто строил схемы», должны получить четкий процессуальный ответ. 13 ноября он ввел санкции против Миндича, а также против финансиста Александра Цукермана. Оба не находятся в Украине. Тимур Миндич, как сообщалось, покинул страну за несколько часов до того, как к нему пришли с обыском.

Герман Галущенко, у которого тоже прошли обыски, до июля 2025 года руководил министерством энергетики. В связи с расследованием НАБУ его отстранили от исполнения обязанностей, затем он подал в отставку. Заявление об отставке написала также Светлана Гринчук.

В среду, как сообщили украинские СМИ, следователи НАБУ пришли с обысками к директору по безопасности компании «Нафтогаз» Виталию Бровко. Пока не известно, связано ли это дело с делом Миндича.