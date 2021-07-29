Расследование: власти Мальты ответственны за убийство журналистки

Ответственность за убийство мальтийской журналистки Дафне Каруаны Галиции должно нести государство. К такому выводу пришло независимое расследование. Его провели один действующий и двое бывших судей.

В расследовании говорится, что государство не признало реальных рисков для жизни журналистки, которая писала о коррупции на Мальте. Правительство создало культуру безнаказанности, что привело к падению верховенства права, считают расследователи.

Дафне Каруана Галиция занималась расследованием коррупции среди высокопоставленных чиновников Мальты. 16 октября 2017 года автомобиль, на котором она выехала из дома, был подорван. Журналистка погибла при взрыве.

Расследование ее убийства оказалось долгим. В 2019 году несколько министров правительства, включая главу кабинета Джозефа Маската, ушли в отставку из-за подозрений в связях с людьми, причастными к убийству.

За убийство журналистки осужден Винсент Маскат. В феврале 2021 года суд приговорил его к 15 годам тюрьмы. Маскат признал свою вину.

Еще двое подозреваемых в убийстве своей вины не признают. Суд над ними пока не начался.

Кроме того, обвинение в соучастии в убийстве предъявлено мальтийскому бизнесмену Йоргену Фенеку. Он заявляет о своей невиновности.