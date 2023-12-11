Разблокирован один из переходов на границе Украины и Польши

В понедельник завершилась продолжавшаяся более месяца блокада движения грузовых автомобилей через пропускной пункт «Ягодин - Дорогуск» на границе Польши и Украины. Об этом сообщил вице-премьер по восстановлению - министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков. По его словам, днем в понедельник там восстановлено стабильное движение грузовиков.

Как следует из слов Кубракова, разблокировать погранпереход стало возможным в результате переговоров с польской стороной. «Это была сложная работа, но она еще не завершена», - отметил министр, заявив, что «граница должна быть разблокирована полностью». Другие пункты пропуска пока остаются заблокированными. При этом, по данным украинского издания ТСН, достигнута договоренность и об их постепенном открытии, начиная с сегодняшнего дня.

Польские перевозчики заблокировали грузовое движение на границе с Украиной 6 ноября. Среди их требований была отмена так называемого транспортного безвиза для украинских международных перевозчиков, то есть правил, в соответствии с которыми украинские транспортные компании могут работать на рынке Евросоюза. Польские перевозчики, имеющие самый большой автопарк в ЕС, опасаются конкуренции с украинскими, отмечала украинская редакция «Форбс». Подобная акция впоследствии началась также на границе Словакии с Украиной.

Как сообщается, блокирование украинско-польской границы привело к снижению в последний месяц экспорта из Украины через наземные пункты пропуска на 40%. В очереди на границе выстроились сотни грузовиков.

В ближайшие дни в Польше должно быть сформировано новое правительство во главе с бывшим лидером оппозиции Дональдом Туском. Отмечается, что его представители выражали готовность к компромиссам с Украиной по тем вопросам, в которых прежнее правительство занимало жесткую позицию.