Разведка: талибы могут взять власть через полгода после вывода войск США

Нынешнее правительство Афганистана может рухнуть, а большая часть территории страны перейти под контроль радикальной группировки «Талибан» (внесена в РФ в список террористических и запрещена) уже спустя полгода после завершения вывода из Афганистана войск США и их союзников. Это утверждается в обновленном прогнозе спецслужб США - сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Прежний, более оптимистичный сценарий, пришлось пересмотреть после того, как талибы на прошлой неделе взяли под контроль значительные территории на севере Афганистана. При этом они почти не столкнулись с сопротивлением, в руки исламистов попала военная техника, поставленная ранее американцами правительственным войскам.

В частности, талибам удалось взять под контроль крупный пограничный переход на границе с Таджикистаном. Их отряды подошли к крупному городу Мазари-Шариф - важнейшему центру афганского севера.

По оценке спецслужб, столица страны Кабул может пасть в диапазоне от трех месяцев до года после вывода американских военных. Президент США Джо Байден установил крайним сроком для вывода 11 сентября - 20-ю годовщину крупнейших терактов в Соединенных Штатах, после которых американские военные начали операцию в Афганистане. По последним сообщениям, вывод войск может завершиться уже к концу июля.

Талибы при этом не атакуют американские войска, что стало бы нарушением заключенного соглашения.

Администрация США пока не комментировала утверждения Wall Street Journal.