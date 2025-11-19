СМИ: план США по завершению войны включает отказ Украины от территорий

Предложенный Соединенными Штатами план по завершению войны между Россией и Украиной включает отказ Киева от части территорий и некоторых видов оружия. Об этом сообщают Reuters, Axios и Financial Times со ссылкой на источники.

Предложения, среди прочего, включают сокращение численности Вооруженных сил Украины. По данным источников Reuters, Вашингтон хочет, чтобы Киев принял основные положения плана.

FT пишет, что среди предложений – сокращение украинской армии вдвое, отказ Киева от Донбасса и сокращение военной помощи США. Также план обязывает Украину признать русский язык государственным языком и присвоить официальный статус украинской ветви Русской православной церкви.

Источники Axios рассказали, что, согласно плану, подконтрольные украинским войскам территории Луганской и Донецкой областей должны быть переданы России и будут считаться демилитаризованной зоной – утверждается, что Россия не сможет разместить там свои войска. В Запорожской и Херсонской областях линии фронта предлагается заморозить, при этом Россия может вернуть часть захваченных территорий по итогам переговоров. Axios отмечает, что пока неясно, какие именно гарантии безопасности США предлагают Украине.

Украинская сторона пока не комментировала сообщения о новом плане США. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что США не обращались к России по официальным каналам по поводу каких-либо соглашений.

Axios писало, что представители Вашингтона и Москвы проводят непубличные консультации относительно нового плана завершения войны. Утверждается, что в этом плане 28 пунктов, и он вдохновлен частично реализованным планом президента США Дональда Трампа по достижению мира в секторе Газа. По данным издания, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф обсуждал план с представителем Кремля Кириллом Дмитриевым и с главой СНБО Украины Рустемом Умеровым.

Как пишут издания Wall Street Journal и Politico, Трамп направил в Киев делегацию Пентагона высокого уровня, как утверждается, в попытке придать новый импульс переговорам о прекращении войны России против Украины. По данным СМИ, министр армии США Дэн Дрисколл, а также глава штаба армии Рэнди Джордж, намерены встретиться с руководством Украины, включая президента Владимира Зеленского. Издание также пишет, что впоследствии Дрисколл встретится также с российскими представителями, где и когда – не сообщается. Белый дом и Пентагон пока официально не подтверждали поездку.