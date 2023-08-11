Reuters: Россия не национализирует «Яндекс» из-за боязни утечки мозгов

Российские власти не национализируют «Яндекс» из-за опасения утечки мозгов из компании. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания, отток IT-специалистов может стать концом для компании. При этом риск утечки мозгов есть не только в случае возможной национализации, но и в случае продажи «Яндекса» какой-либо государственной корпорации.

В конце ноября прошло года СМИ сообщили, что головная компания «Яндекса», зарегистрированная в Нидерландах Yandex N.V., планировала оставить за собой международные проекты в сфере облачных технологий, а остальные проекты продать. Но, по последним данным, переговоры о разделении бизнеса корпорации на международный и российский остановились.

Агентство Bloomberg сообщало, что интерес к покупке компании проявляли миллиардеры Владимир Потанин и Вагит Алекперов. Публично в заинтересованность в приобретении доли в «Яндексе» выражал глава ВТБ Андрей Костин.

О том, что российские власти, по всей вероятности, пытаются национализировать «Яндекс», чтобы контролировать информационное пространство на фоне подготовки к президентским выборам 2023 года, в своей сводке за 10 августа сообщил американский институт изучения войны.

По данным аналитиков, Кремль, похоже, заставляет «Яндекс» продать или дистанцироваться от международных дочерних компаний, включая сервис такси Yango Israel, чтобы выполнить российские законы о раскрытии данных, которые требуют от "Яндекса" предоставлять все данные российских и зарубежных пользователей ФСБ.

В июне суд в Москве штрафовал «Яндекс» на два миллиона рублей за непредоставление ФСБ информации о пользователях сервиса «Яндекс.Услуги».

Reuters отмечает, что неясно, какое влияние может оказаться на продажу или национализацию «Яндекса» позиция её сооснователя Аркадия Воложа. Он впервые с начала войны против Украины публично осудил боевые действия. В своём заявлении бизнесмен отметил, что сосредоточился на поддержке российских инженеров, которые решили покинуть страну.

Волож – гражданин Израиля. С 2014 года в России он не проживает. Бизнесмен возглавлял Yandex N.V. и входил в его совет директоров. Решение покинуть компанию он принял в июне 2022 года после того, как попал под санкции Евросоюза.

На днях Волож в своей биографии на личном сайте назвал себя «родившимся в Казахстане израильским предпринимателем» и ни разу не упомянул о том, что долгое время жил и вёл бизнес в России.