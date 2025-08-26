Reuters: США и России негласно обсудили ряд сделок по энергетике

Российские и американские правительственные чиновники негласно обсудили несколько сделок в сфере энергетики, когда в августе встречались в рамках переговоров по достижению мира в Украине. Об этом во вторник пишет Reuters со ссылкой на пять источников, знакомых с ходом обсуждения.

По словам собеседников агентства, сделки были предложены в качестве стимула, чтобы побудить Кремль согласиться на прекращение огня в Украине, а Вашингтон смог ослабить санкции против российского руководства.

Как отметили три источника Reuters, официальные лица обсудили, в частности, возможность возвращения компании Exxon Mobil в российский нефтегазовый проект «Сахалин-1». Они также подняли вопрос о возможности покупки Россией американского оборудования для проектов по производству сжиженного природного газа. Речь идёт, к примеру, о попавшем под санкции проекте «Арктик СПГ-2».

Ещё один вариант возможных договорённостей заключается в покупке США у России атомных ледоколов, о чём Reuters сообщало ранее.

Переговоры состоялись во время визита в Москву в первой половине августа спецпредставителя президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа, который провёл встречи с российским президентом Владимиром Путиным и его представителем по инвестициям Кириллом Дмитриевым. Сделки также, как отмечается, коротко обсуждались в ходе российско-американского саммита на Аляске 15 августа.

«Трамп и его команда по национальной безопасности продолжают взаимодействовать с российскими и украинскими официальными лицами в целях проведения двусторонней встречи, чтобы остановить убийства и положить конец войне», — заявил представитель Белого дома в ответ на вопросы о сделках. В администрации Трампа добавили, что дальнейшее публичное обсуждение темы не отвечает национальным интересам.

Представитель Кирилла Дмитриева от комментариев отказался. Такая же реакция на запрос агентства была у Exxon Mobil. «Роснефть» и «Новатэк» на запросы о комментариях не ответили.