Reuters: власти ЮАР расследуют, как её граждане попали на фронт в Донбассе

Президент ЮАР Сирил Рамафоса
Правительство Южно-Африканской Республики заявило, что получило «сигнал бедствия» от 17 своих граждан, которые сейчас находятся на фронте и участвуют в войне между Россией и Украиной. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление правительства ЮАР.

«Правительство ЮАР получило срочные сообщения с просьбой о помощи в возвращении домой от 17 южноафриканских мужчин в возрасте от 20 до 39 лет, оказавшихся в ловушке в охваченном войной Донбассе», — сказано в заявлении.

Президент ЮАР Сирил Рамафоса распорядился провести расследование обстоятельств, которые привели к вербовке этих людей в эту, по всей видимости, наемническую деятельность.

В сообщении не сказано, на чьей стороне воюют граждане ЮАР, но отдельно упоминается, что в августе правительство ЮАР уже предупредило молодежь не принимать «поддельные предложения о работе в России», которые циркулировали в социальных сетях. Объявления появились после того, как стало известно, что южноафриканских женщин, которые откликнулись на такие объявления, обманным путём отправили на завод по производству дронов в Алабуге.

Власти ЮАР также напомнили, что южноафриканским гражданам или организациям запрещено предлагать или оказывать военную помощь иностранным странам или участвовать в боевых действиях иностранных государств без разрешения правительства.

Ранее несколько иностранных правительств заявили о вербовке своих граждан Россией на войну с Украиной через фейковые объявления о работе в России, напоминает телеканал Настоящее Время.


