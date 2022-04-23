Росавиация продлила запрет на полеты в 11 аэропортов на юге России

Делегация Конгресса США находится с визитом в Грузии. Члены делегации провели пресс-конференцию в Тбилиси. Сенаторы сосредоточили внимание на встречах, состоявшихся в Тбилиси, и отношениях между двумя странами.

По словам сенатора Криса Кунса, делегация находится с визитом в Грузии по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между США и Грузией. По его словам, они уже встретились с премьер-министром Грузии, министром иностранных дел и лидерами оппозиции, а также с российскими диссидентами и украинскими беженцами.

«Я хотел бы вначале очень кратко подчеркнуть, насколько мы ценим партнерство между народами США и Грузии. У нас общая история, общие ценности и общие стремления», - сказал сенатор Кунс.

По словам сенатора Гэри Питерса, события последних недель в Украине подтвердили важность объединения всего мира и укрепления демократии посредством единства.

«Что было самым впечатляющим в течение этих недель, так это не только мужество украинского народа, но и то, что каждая демократия в мире поняла, что мы должны сплотиться, мы должны держаться за руки, чтобы сделать все, что нам нужно, чтобы обратить вспять агрессию, исходящую от г-на Путина и других. Вот почему я хочу узнать больше о Грузии, а также хочу сообщить всем в Грузии, что как сенатор из Соединенных Штатов я обязуюсь продолжать оказывать поддержку народу Грузии в целях укрепления демократии, которая развивается уже столько десятилетий», – заявил сенатор Гэри Питерс.