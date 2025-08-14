Роскомнадзор подтвердил блокирование в России голосовых вызовов в приложениях WhatsApp и Telegram. «Частичное ограничение звонков» в иностранных мессенджерах, как утверждается, проводится для «противодействия преступникам».

Сообщения о перебоях с голосовой связью в мессенджерах поступают с начала августа. Издание «Осторожно, медиа» во вторник сообщило, что решение о блокировке политическое и принято «на самом верху». Сообщалось, что его могут лоббировать российские сотовые операторы, обеспокоенные сокращением доходов от обычных телефонных звонков.

Ежемесячная аудитория WhatsApp в России достигает 97,5 миллионов человек, писала «Вёрстка», Telegram пользуются 90,5 миллионов человек. Это большинство населения страны. Издание писало, что российские власти рассматривают возможность блокировки WhatsApp и Telegram, в том числе для создания рынка для поддержанного государством мессенджера Max.

В интервью «Ведомостям» гендиректор Telecom Daily Денис Кусков заявил, что введенные Роскомнадзором ограничения уже привели к увеличению на 10-20% использования голосовой связи у мобильных операторов, на других ресурсах и в мессенджерах с функцией звонков, таких как Max.

В РКН утверждают, что за исключением ограничения звонков, никаких иных ограничений функционала в Telegram и WhatsApp не вводится. В ведомстве объяснили меру борьбой с телефонным мошенничеством.

При этом по данным Центробанка за 2024 год, почти половина всех случаев телефонного мошенничества - 45,6% — связана со звонками по обычной сотовой связи и СМС. Мессенджеры на втором месте - 15,7%. Мошенники также пользуются сообщениями в социальных сетях, письмами на электронную почту и получением доступа к аккаунту своих жертв на Госуслугах.

В Минцифры в среду заявили, что звонки в Telegram и WhatsApp будут восстановлены, если владельцы мессенджеров «начнут соблюдать российское законодательство». Российские власти неоднократно обвиняли их в отказах предоставлять информацию по запросам силовых структур и в несоблюдении правил работы иностранных интернет-компаний в России.