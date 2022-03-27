Роскомнадзор заблокировал сайты Невзорова и газеты Bild

Роскомнадзор заблокировал на территории России сайт немецкого таблоида Bild и ресурсы журналиста Александра Невзорова, в отношении которого ранее было возбуждено уголовное дело по статье о фейках о действиях российской армии.

Доступ к сайтам www.bild.de и nevzorov.tv заблокирован по требованию Генпрокуратуры от 26 марта. Об этом сообщает «Интерфакс».

Невзоров также сообщил, что Роскомнадзор включил в Единый реестр запрещенных сайтов его страницу в сервисе Яндекс.Дзен.

Официально о причине блокировки не сообщается. По всей видимости, она связана с освещением германской газетой и Александром Невзоровым российского вторжения в Украину.

Издание Bild ранее начало публиковать часть своих материалов о войне в Украине на русском языке. Среди заголовков, например, «Лживый Лавров цитирует Геббельса», «Путин загоняет свою страну в пропасть», «Кадыровские цепные псы - это просто блеф». Невзоров также выступает с резкой критикой действий российских властей. Уголовное дело против него было возбуждено из-за его сообщений об обстреле роддома в Мариуполе. Невзоров - как и множество СМИ, ссылавшихся на очевидцев - утверждал, что по нему нанесли удар российские войска. Власти сочли это фейком. Невзоров сейчас находится за границей.

С 24 февраля, когда началось российское вторжение, власти РФ заблокировали множество информационных ресурсов, включая сайты Радио Свобода и его проектов. Ряд изданий приостановили работу или перестали писать об Украине в связи с новым законом о фейках, предусматривающем длительные сроки заключения за распространение информации о деятельности российских военных, признанной властями недостоверной.