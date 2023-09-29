Россия атаковала Николаев, над Курской областью сбиты 10 дронов

Российская армия в ночь на пятницу, 29 сентября, нанесла удар по Николаеву. Под атаку попал объект инфраструктуры, который находится в окрестностях города, сообщил начальник Николаевской областной военной администрации Виталий Ким. О пострадавших информация не поступала.

В четверг вечером российские военные обстреляли Херсон. Погибли три мирных жительницы. Херсонская областная прокуратура публикует фото места взрыва. Рядом с погибшими женщинами находились их дети. Они остались живы.

Не менее 30 раз в четверг была атакована Сумская область Украины, сообщает военная администрация региона. В приграничных с Россией территорией зафиксированы около 200 взрывов.

Российское Минобороны сообщило об уничтожении системами ПВО 11 беспилотников. Один сбит в Калужской области, остальные десять – в Курской. Там из-за атаки обесточены пять населённых пунктов, сообщил губернатор Роман Старовойт.

Издание «Украинская правда» публикует видео, на котором, как утверждается, запечатлён момент атаки дрона на электроподстанцию в Курской области. К объекту, по словам собеседника издания в Службе безопасности Украины, были подключены важные военные объекты российской армии. Источник в СБУ также отметил, что Украина приучает россиян к понятию блэкаута.

В свою очередь советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире «24 канала» сообщил, что удары по объектам России наносят сами россияне, находящиеся на территории своей страны. Подоляк также отметил, что количество инцидентов на российской территории будет увеличиваться.

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