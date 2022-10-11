Россия и Украина обменялись телами погибших военнослужащих

Между Россией и Украиной состоялся очередной обмен телами погибших военнослужащих. Об этом сообщило Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

По данным министерства, переговоры с российской стороной были очень тяжёлыми. В итоге Киев вернул 62 тела своих солдат, включая останки военнопленных, из колонии в Еленовке.

Сколько тел было передано России, не уточняется. Где прошел обмен, также неизвестно. Российская сторона сообщение украинского ведомства не комментировала.

Колонию в Еленовке Донецкой области, где содержались украинские пленные, в том числе бойцы полка "Азов", обстреляли 29 июля. По данным Минобороны России, погибли 50 военнопленных, еще 73 получили ранения.

Российская сторона заявила, что украинские военные обстреляли территорию колонии из ракетных установок HIMARS.

Генштаб Вооруженных сил Украины обвинил в обстреле российских военных.

Расследование телеканала CNN пришло к выводу, что российская версия событий, скорее всего, является выдумкой, а вероятность того, что здание было поражено ракетой HIMARS, практически исключена.