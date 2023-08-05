Россия нанесла ракетный удар по заводу «Мотор Сич» в Запорожье

Россия вечером 5 августа нанесла ракетные удары по заводу «Мотор Сич» в Запорожье и по целям в Хмельницкой области Украины. Часть ракет была сбита. Об этом в вечернем телеобращении заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Российские провоенные телеграм-каналы утверждают, что в Хмельницкой области был атакован аэродром Староконстантинов, модернизированый перед войной по стандартам НАТО. На нем, как утверждается, базируются бомбардировщики Су-24М, способные нести британские ракеты Storm Shadow, самые дальнобойные из использующихся украинской армией.
По утверждению украинской армии, ракетный удар в субботу был нанесен с территории Тамбовской области России и Беларуси. В атаке, как утверждается, использовались гиперзвуковые ракеты «Кинжал» и ракеты «Калибр».
О последствиях удара не сообщается. Украинские законы запрещают публикацию видео попаданий российских ракет без разрешения властей.
- В октябре 2022 года директор «Мотор Сич» Вячеслав Богуслаев был арестован спецслужбами Украины по подозрению в государственной измене. Утверждается, что он попросил включить его в списки на обмен. Советник Офиса Зеленского Михаил Подоляк заявлял, что Киев согласился бы обменять Богуслаева на «тысячу» пленных.
- «Мотор Сич» один из крупнейших заводов в мире, производящих авиационные двигатели. Они широко использовались в советской авиации, значительная часть авиатехники, состоящей на вооружении российской армии, нуждается в этих моторах.