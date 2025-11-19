Россия нанесла удары по западу Украины и Харькову. 12 погибших

Российские военные в ночь на 19 ноября нанесли воздушные удары по западным регионам Украины. Массированной атаке беспилотников подвергся также Харьков. Есть жертвы и разрушения.

Не менее 12 человек, по последним данным, погибли в Тернополе на западе Украины. Там в результате удара был частично разрушен девятиэтажный жилой дом, ещё в одной девятиэтажке произошёл пожар.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что спасательные работы продолжаются, число жертв может быть большим. Пострадали, по последним данным, около 50 человек, в том числе дети.

Во Львове после российской ракетно-дроновой атаки возник крупный пожар, о пострадавших не сообщается. Повреждения, как сообщается, получили объект энергетики, склады и деревообрабатывающее предприятие. Под ударом были также Ровненская и Ивано-Франковская области, также на западе Украины. В Ивано-Франковской области пострадали три человека, в том числе двое детей.

Польша в связи с российским ударом по приграничным регионом поднимала истребители, в воздух поднимались также истребители других стран НАТО, патрулирующие воздушное пространство Польши. О нарушении российскими беспилотниками или ракетами границы не сообщалось.

Минэнерго Украины сообщило об аварийных отключениях электроэнергии в ряде регионов в результате российских ударов.

В Харькове в результате российской атаки повреждения получили жилые дома и другие гражданские объекты. Известно о более чем 40 пострадавших, сообщили утром в среду местные власти.

Всего, по данным Зеленского, известно о более чем 470 ударных беспилотников и 48 ракет разных типов, которые Россия выпустила по Украине.

Минобороны России заявило, что удары были нанесены «по объектам военно-промышленного комплекса и энергетики» и по «складам беспилотных летательных аппаратов дальнего действия в западных областях Украины». В сообщении российского военного ведомства говорится, что «цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены».