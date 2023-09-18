Россия национализировала типографии, предназначавшиеся «Новой газете»

Президент России Владимир Путин в понедельник подписал указ о передаче в управление Росимущества российских активов норвежского холдинга Amedia. Распоряжение касается пяти типографий в разных городах России. После начала войны в Украине Amedia ушла с российского рынка и заявила, что передает часть своих активов в ведение главного редактора «Новой газеты», лауреата Нобелевской премии мира Дмитрия Муратова.

Пять типографий «Прайм принт», принадлежавших Amedia и национализированных указом Путина, находятся в Москве, Екатеринбурге, Новосибирске, Челябинске и Воронеже. Они печатали бумажные выпуски «Новой газеты» вплоть до прекращения ее выхода 28 марта 2022 года. Amedia заявила об уходе из России в апреле того же года.

Компания сообщала, что Муратов получит полный контроль над деятельностью четырех из шести своих российских типографий: в Москве, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге и Челябинске. Судьбу еще двух типографий, в которых холдинг не владел 100% долей, планировалось решить совместно с российскими миноритарными акционерами.

Как сообщают «Важные истории» со ссылкой на источники, на момент национализации активы еще не перешли в управление Муратова или «Новой газеты».