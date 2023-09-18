Россия национализировала типографии, предназначавшиеся «Новой газете»

Президент России Владимир Путин в понедельник подписал указ о передаче в управление Росимущества российских активов норвежского холдинга Amedia. Распоряжение касается пяти типографий в разных городах России. После начала войны в Украине Amedia ушла с российского рынка и заявила, что передает часть своих активов в ведение главного редактора «Новой газеты», лауреата Нобелевской премии мира Дмитрия Муратова.
Пять типографий «Прайм принт», принадлежавших Amedia и национализированных указом Путина, находятся в Москве, Екатеринбурге, Новосибирске, Челябинске и Воронеже. Они печатали бумажные выпуски «Новой газеты» вплоть до прекращения ее выхода 28 марта 2022 года. Amedia заявила об уходе из России в апреле того же года.
Компания сообщала, что Муратов получит полный контроль над деятельностью четырех из шести своих российских типографий: в Москве, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге и Челябинске. Судьбу еще двух типографий, в которых холдинг не владел 100% долей, планировалось решить совместно с российскими миноритарными акционерами.
Как сообщают «Важные истории» со ссылкой на источники, на момент национализации активы еще не перешли в управление Муратова или «Новой газеты».
- «Новая газета», выходившая в России с 1993 года, приостановила свой выход в марте 2022 года, вскоре после начала полномасштабного военного вторжения России в Украину и введения новых репрессивных законов. После этого часть журналистов покинули страну и запустили издание «Новая газета Европа» с редакцией в Риге. 7 февраля этого года Мосгорсуд лишил «Новую газету» лицензии СМИ.
- Дмитрий Муратов – лауреат Нобелевской премии мира 2021 года. Премию он получил за свои усилия по защите свободы слова и за независимую журналистскую деятельность. 4 сентября он объявил, что временно покидает пост главного редактора «Новой газеты», пока оспаривает в суде свое внесение в список «иностранный агентов» Минюста.