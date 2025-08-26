Reuters: Россия потеряла 17% нефтепереработки из-за атак ВСУ

Россия могла потерять до 17 процентов мощности нефтепереработки из-за атак украинских дронов. Ряд крупных заводов полностью остановил производство, атаки происходят на фоне пика сезонного пика спроса. Об этом сообщает Reuters.

Из-за атак беспилотников полностью останавливали Волгоградский, Новокуйбышевский, Самарский, Саратовский, Сызранский нефтеперерабатывающие заводы. Атакам подверглись Афипский НПЗ, Славянский НПЗ и Новошахтинский НПЗ.

Биржевые котировки цен на топливо растут с зимы, на этом фоне автозаправкам становится невыгодно продавать бензин без повышения стоимости, пишет «Вёрстка». Кроме того, атаки происходят на фоне сельскохозяйственного и туристического сезонов и планового ремонта нефтеперерабатывающих заводов, отмечает издание.

Проблемы с бензином уже охватили Крым, Забайкалье, Приморье и Курильские острова, отмечает The Moscow Times. В понедельник руководство нефтяных компаний было вызывано в правительство на совещание с курирующим энергетику вице-премьером Александром Новаком.

По данным «Интерфакса», на встрече рассматривалась возможность передать рынку накопленные у добытчиков запасы бензина.