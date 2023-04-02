Россия председательствует в Совбезе ООН, Украина против

Суд в Киеве вечером в субботу отправил наместника Киево-Печерской лавры, митрополита Украинской православной церкви (УПЦ) Павла (Лебедя) под круглосуточный домашний арест. Об этом сообщают украинские СМИ.

Сообщается, что под домашним арестом Павел будет находиться по месту регистрации, в Бориспольском районе, а не на территории Лавры. По словам митрополита, в деревенском доме сейчас нет света и предметов обихода

Прокуроры также подавали ходатайство о запрете Павлу общаться с верующими через интернет, в том числе записывать видеообращения. О его удовлетворении не сообщалось.

Ранее служба безопасности Украины подтвердила, что против митрополита Павла выдвинуты обвинения в совершении уголовных преступлений. Его подозревают по двум статьям Уголовного кодекса – о разжигании межрелигиозной розни, а также оправдании российской агрессии в отношении Украины.

СБУ опубликовала нарезку из телефонных разговоров и проповедей Павла, в которых, как утверждает инициированная службой экспертизма, священнослужитель «неоднократно оскорблял религиозные чувства украинцев, унижал взгляды верующих других конфессий и пытался сформировать враждебные настроения к ним», а также «делал заявления, которые оправдывали или отрицали действия страны-агрессора».

У Павла утром в субботу прошли обыски, затем Павла отвезли на допрос, а затем в суд для избрания меры пресечения. Прокуратура просила отправить его под круглосуточный домашний арест. Судебное заседание перенесли после того, как митрополит заявил о плохом самочувствии. Сначала было объявлено, что суд пройдет в понедельник, однако затем суд решил все же рассмотреть дело вечером в субботу.

В суде митрополит заявил, что «никогда не был на стороне агрессии», не упомянув при этом о России.

Священнослужитель также заявил, что его обвинили в том, что он якобы проклинал президента Украины. Павел в своем недавнем видеообращении к Владимиру Зеленскому сказал, что «наши слезы не упадут на землю, они упадут вам на голову». Митрополит подчеркнул, что никого не проклинал, а просто цитировал Евангелие. СБУ не сообщает о том, чтобы Павла обвиняли в оскорблении президента.

Дело в отношении митрополита УПЦ, которая, как считают власти Украины, не порвала связей с Московским патриархатом, возбуждено на фоне противостояния в Киево-Печерской лавре. Власти Украины обязали монастырь УПЦ покинуть территорию и здания Киево-Печерской лавры до 29 марта после того, как государственный заповедник «Киево-Печерская Лавра» отказался от договора аренды с УПЦ. В УПЦ утверждают, что подали в суд и до окончания разбирательств не намерены покидать Лавру.

Служба безопасности Украины также сообщила о введении санкций в отношении 17 священнослужителей Украинской православной церкви Московского патриархата. Кроме того, введен запрет на въезд на территорию Украины для 250 клириков Русской православной церкви.

Также лишены гражданства Украины 19 священнослужителей УПЦ, обладающих российским гражданством. Два человека будут депортированы в Россию. В отношении Павла санкции были введены ранее.