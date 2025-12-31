Россия ударила по Одессе, Днепропетровской и Киевской областям

Российские военные в ночь на 31 декабря атаковали Одессу и Одесскую область, сообщили местные власти. Глава областной военной администрации Олег Кипер рассказал об ударах по жилым домам, логистической и энергетической инфраструктуре.

«В Одессе в результате падения обломков и прямых попаданий повреждены фасады и остекление нескольких многоэтажных жилых домов. В одном из домов возникли пожары в квартирах. Огнём повреждены гражданские автомобили», – написал он.

Глава городской военной администрации Сергей Лысак уточнил, что пострадали четыре человека, в том числе трое детей. Ещё один раненый, 42-летний мужчина, находится в тяжелом состоянии.

По словам Лысака, по состоянию на утро 31 декабря в части Одессы нет света, водо- и теплоснабжения.

Глава Днепропетровской области Владислав Гайваненко сообщил, что в ночь на 31 декабря российская армия атаковала беспилотниками Синельниковский район Днепропетровской области. По его словам, удар был нанесен по объектам в Васильковской общине: пострадали магазин, автомобили, газопровод и линия электропередач. Ранены два человека.

Также удары FPV-дронами и артиллерией зафиксировали в Никопольский районе Днепропетровской области. Там пострадали частный дом, два автомобиля и линия электропередачи, сообщает «Настоящее Время».

Глава Киевской областной администрации Николай Калашник сообщил, что в результате атаки дронов в Белой Церкви повреждён многоэтажный жилой дом. В нем выбиты окна и повреждены балконы с первого по шестой этаж. Сообщений о раненых не поступало.

Всего российские военные в ночь на 31 декабря атаковали Украину 127 ударными беспилотники, сообщили Воздушные силы ВСУ. 20 из них, как следует из сообщения, сбить не удалось.

По данным инициативы украинских властей United24, всего за 2025 год Россия выпустила по Украине около 100 тысяч беспилотников, более 60 тысяч корректируемых авиабомб и более 2 тысяч ракет.