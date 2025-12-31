В Тбилиси и Батуми задержали 31 иностранца в ходе спецоперации против нелегальной миграции

Сотрудники Департамента миграции МВД Грузии провели специальные мероприятия миграционного контроля в Тбилиси и Батуми, в результате которых были задержаны 31 иностранный гражданин, включая граждан Турции, Египта, Азербайджана и Иордании.

Как сообщили в МВД, проверки проводились на основе оперативной информации и были направлены на выявление иностранцев, находящихся в стране без законных оснований. Как оказалось 13 из задержанных лиц в Батуми разыскивались по линии Интерпола по «красному циркуляру», а также правоохранительными органами Турции за тяжкие преступления, в том числе убийство, изнасилование несовершеннолетнего и преступления, связанные с наркотиками.

«Сотрудники Департамента миграции (МВД Грузии) сопроводили указанных лиц до пограничного пропускного пункта «Сарпи», где задержанные были переданы представителям правоохранительных органов Турецкой Республики для дальнейшего правового реагирования. В настоящее время часть задержанных лиц помещена во временный центр размещения Департамента миграции. Проводятся соответствующие процедуры с целью их выдворения из страны», - говорится в распространенном заявлении ведомства.

В МВД отметили, что специальные мероприятия миграционного контроля проводятся для обеспечения соблюдения закона «О правовом положении иностранцев и лиц без гражданства».