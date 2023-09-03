Россия в ночь на воскресенье нанесла удар дронами по Одесской области

В ночь на воскресенье российские войска нанесли массированный удар беспилотниками по Одесской области. Как сообщает командование военно-воздушных сил Украины, в атаке участвовали 25 беспилотников типа «Шахед». 22 из них были сбиты силами ПВО.

От попадания дрона пострадала инфраструктура одного из портов, там возник пожар, который был оперативно потушен. Предварительно известно о двух пострадавших гражданских, им оказана медицинская помощь. По всей видимости, речь идет об одном из портов юга Одесской области.

Главы областных военных администраций также сообщают о ночных обстрелах. По их сведениям, в Херсонской области погиб один человек, шестеро получили ранения. В Донецкой области за прошлые сутки погибли два мирных жителя, еще два пострадали.