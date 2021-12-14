Россия в СБ ООН не поддержала резолюцию о климате и безопасности

Американским военнослужащим, имевшим отношение к воздушной атаке в Кабуле, в результате которой погибли 10 афганцев, не будут предъявлены уголовные обвинения, объявил в понедельник представитель Пентагона.

Это решение было принято министром обороны США Ллойдом Остиным по результатам независимого расследования инцидента, происшедшего 29 августа. Тогда в результате ракетной атаки с американского беспилотника были убиты 37-летний Земари Ахмади, сотрудник американской гуманитарной организации, которого ошибочно приняли за террориста, и находившиеся рядом с ним 9 человек, среди них 7 детей.

Пентагон тогда объявил, что в результате воздушного удара была предотвращена готовившаяся террористическая атака. Лишь за два дня до этого в результате террористического акта около кабульского аэропорта погибли 13 американских военнослужащих, обеспечивавших эвакуацию гражданского населения из Кабула, занятого талибами. Позже после публикации в газете New York Times, где говорилось о том, что объектом атаки стали мирные жители, Пентагон признал ошибку.

По словам представителей Пентагона, был сделан неверный вывод по результатам воздушной разведки. Земари Ахмади приняли за террориста, загружавшего взрывчатку в свой пикап в то время, как в действительности он развозил воду и другие гуманитарные грузы. В отчете Пентагона говорится, что американские военнослужащие сделали ряд ошибок в оценке разведданных, в том числе, они не заметили детей, находившихся поблизости, принимая решение о нанесении удара. Вместе с тем в действиях военных нет признаков военных преступлений, считают авторы отчета.

Стивен Квон, глава гуманитарной организации, где работал Земари Ахмади выразил недоумение таким решением министра обороны: "Как наши военные могли лишить жизни 10 афганцев и не привлечь никого к ответственности за эту акцию?"

В октябре было объявлено, что семьям погибших будет выплачена компенсация и предоставлена возможность покинуть Афганистан.