Россия запрещает выезд в Абхазию и Южную Осетию детям без загранпаспорта

Россиянам до 14 лет с 20 января 2026 года для выезда в самопровозглашенные республики Абхазия и Южная Осетия будет необходим заграничный паспорт, сообщило министерство внутренних дел России.

Новое правило вводится и для выезда граждан РФ в Беларусь, Казахстан и Кыргызстан.

По информации ведомства, новое правило будет действовать вне зависимости от того, сопровождает ребенка родитель или другое лицо. Граждане РФ старше 14 лет смогут по-прежнему выезжать по внутреннему паспорту.

«Дети, которые уже выехали по свидетельству о рождении до 20 января 2026 года, смогут вернуться по нему в РФ», – отметили в миграционной службе, порекомендовав заранее оформить документы для несовершеннолетних.

Как пишет «Интерфакс», ранее Ассоциация туроператоров России обратилась в Минэкономразвития и администрацию президента с просьбой отменить запрет на выезд детей в Абхазию и Беларусь по свидетельству о рождении.