Россиянам больше не рекомендуют воздерживаться от поездок в Грузию

МИД России больше не рекомендует россиянам воздерживаться от поездок в Грузию. Об этом говорится в комментарии официального представителя российского ведомства Марии Захаровой.

Комментируя указ президента РФ Владимира Путина, Захарова говорит, что прямое авиасообщение с Грузией возобновляется, и «комментарий на этот счет в ближайшее время будет сделан по линии Минтранса России».

«Вместе с тем при посещении этой страны следует учитывать аспекты безопасности, проявляя осмотрительность», – отметила Захарова.

Она также пояснила решение Путина об отмене визового режима для граждан Грузии с 15 мая.

«С этой даты граждане Грузии смогут въезжать на территорию Российской Федерации через пограничные пункты пропуска, открытые для международного пассажирского сообщения, в безвизовом режиме на период до 90 дней из каждых 180 дней с дипломатическими, служебными, частными, деловыми, туристическими, гуманитарными целями, а также для краткосрочного обучения. При этом граждане Грузии, намеревающиеся обучаться в российских учебных организациях на срок более 90 дней, осуществлять трудовую деятельность, временно или постоянно проживать в Российской Федерации, обязаны въезжать в Российскую Федерацию и выезжать из нее по визам», – отметила Захарова.

В заявлении указано, что «в настоящее время в отношении граждан Грузии уже действует безвизовый въезд в Российскую Федерацию на срок 72 часа при условии следования в Российскую Федерацию на борту круизных судов, имеющих разрешения на пассажирские перевозки и прибывающих через морские и речные порты, открытые для международного пассажирского сообщения, а также прибывающих в Российскую Федерацию в туристических целях на паромах, имеющих разрешение на пассажирские перевозки и заходящих в определенные соответствующими постановлениями Правительства Российской Федерации порты».

«Принятые президентом Российской Федерации решения о возобновлении авиасообщения и введении безвизового режима для краткосрочных поездок граждан Грузии в Россию идут в русле нашего принципиального подхода о последовательном облегчении условий общения и контактов между гражданами России и Грузии, невзирая на отсутствие дипломатических отношений», – добавила Захарова.