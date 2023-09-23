Российские власти Запорожской области направили Рогозина в Совет Федерации

Бывший глава Роскосмоса и вице-премьер российского правительства, не имевший в последний год официальной должности Дмитрий Рогозин станет представителем частично оккупированной российскими войсками Запорожской области в Совете Федерации. Об этом сообщил в субботу ряд телеграм-каналов и бывший главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов.

Рогозин подтвердил свое назначение, опубликовав в своем телеграм-канале ссылку на сообщение о нем и написав, что для него «честь» представлять интересы Запорожской области и всей «Новороссии» (так некоторые деятели в России называют оккупированные территории Украины).

Впоследствии о назначении Рогозина сообщил «Коммерсантъ» - утверждается, что указ подписал утвержденный в субботу в должности главы российской администрации региона Евгений Балицкий. В частично оккупированной Херсонской области в должность главы российской администрации сегодня же вступил Владимир Сальдо.

Москва объявила об аннексии украинской Запорожской области год назад. Аннексия не признана подавляющим большинством стран мира. Россия контролирует лишь часть территории области, причем областной центр - Запорожье - остается под контролем Украины. В регионе ведутся активные боевые действия. В ходе летнего наступления украинские войска освободили несколько населенных пунктов, сообщалось о прорыве первой линии российской обороны в южном направлении.

Рогозин в последний год, как он утверждает, находился на фронте в качестве главы волонтерской организации «Царские волки». Прошлой зимой он был ранен в Донецкой области - под обстрел попал ресторан, где он ужинал. В последние месяцы он находился главным образом в Запорожской области.