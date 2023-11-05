Украина повредила российский корабль при ударе по заводу в Керчи

Украинская армия в субботу нанесла ракетный удар в районе Керчи. Очевидцы сообщают о дыме и пожаре в районе судостроительного завода. Переправы через Керченский пролив были закрыты. Сообщается о повреждении или уничтожении современного российского корабля.

Российское министерство обороны заявило, что при попадании ракеты поврежден один из кораблей, строившихся на судостроительном заводе «Залив». В сообщении утверждается, что завод был атакован 15 крылатыми ракетами. Тяжесть повреждений и название корабля не уточняются.

На судостроительном заводе в Керчи по состоянию на начало российского вторжения в Украину в феврале 2022 года строились несколько кораблей для российской армии. В том числе: малые ракетные корабли «Амур», «Аскольд» и «Циклон», кабельные укладчики «Волга» и «Вятка» и десантные корабли «Иван Рогов» и «Митрофан Москаленко», подсчитал корреспондент Радио Свобода. «Циклон» был передан флоту в 2023 году, о судьбе остальных не сообщалось.

В телеграм-каналах высказывается предположение, что при ударе мог быть поврежден стоявший в доке «Аскольд» или другой однотипный с ним корабль проекта «Каракурт». Подтверждений этому на момент публикации новости нет. Стоимость одного такого корабля оценивается в 10 миллиардов рублей.

Близкий к министерству обороны России телеграм-канал «Рыбарь» утверждает, что удар мог быть нанесен четырьмя самолетами Су-24 крылатыми ракетами Storm Shadow. Командующий Воздушных сил Украины Николай Олещук в телеграме написал про удар «словно SCALPелем прошлись». Этим он намекнул, что удар наносился французским вариантом Storm Shadow, ракетой SCALP. «Надеюсь, еще одно плавсредство пошло вслед за «Москвой!» - написал он.

Российский военный блогер Борис Рожин без указания источника утверждает, что атакован был и Крымский мост, никакие официальные источники об этом не сообщали. Мост был окутан дымом, сообщают очевидцы, возможно, маскировочным. На нем закрывалось движение. Издание «Астра» публикует видео подписчиков, на котором, вероятно, запечатлен удар.

Воздушную тревогу объявляли и в Севастополе. Очевидцы сообщали, что бухта была окутана дымом, передает «Украинская правда». Российские власти города заявляют, что дым маскировочный.