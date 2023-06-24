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Ростовским следователям запретили появляться на рабочих местах

Бойцы ЧВК "Вагнер" в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону сотрудникам следственных органов рекомендовали не появляться на рабочих местах «как минимум до рассвета» и не перемещаться по городу. Инструкции следователям прислали в рабочий чат около 3:30 ночи 24 июня, скриншоты есть в распоряжении редакции Кавказ.Реалии.

От всего личного состава требуют оставаться на связи, но не выходить на работу и в особенности не выезжать без команды на происшествия с огнестрельными ранениями. Сотрудникам следственных органов «категорически запрещено» прибывать на рабочие места, потому что «здания отделов могут быть заминированы».

Телефоны пресс-секретаря следственного управления СК по Ростовской области недоступны. Источник редакции в правительстве области рассказал, что им через начальников передали похожие инструкции – оставаться дома и не выходить на работу как минимум до понедельника.

Вечером 23 июня Пригожин сообщил об ударе российских военных по тыловым позициям ЧВК. Он объявил о «марше справедливости», чтобы остановить «зло, которое несет военное руководство России». Он уточнил, что с ним 25 тысяч бойцов. Цель их «марша» – привлечение к ответственности руководства Минобороны, в частности – главы ведомства Сергея Шойгу и начальника Генерального штаба Вооруженных сил России Валерия Герасимова.

Утром 24 июня колонна военной техники прибыла в Ростов. Здание Южного военного округа окружили танки, но наемники не стали оцеплять территории и препятствовать проходу мирных жителей – некоторые из них открыто высказали вооруженным людям в камуфляже свое возмущение происходящим.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев призвал ростовчан не выезжать в центр города и оставаться дома. При этом из-за скопления военной техники и военнослужащих с оружием были изменены маршруты муниципального транспорта в центре города, на таганрогском и северном направлениях.

  • Минобороны России назвало информацию об ударе по ЧВК «информационной провокацией». ФСБ России возбудила против Пригожина уголовное дело по статье об организации вооруженного мятежа.

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