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РПЦ в этом году может признать подлинность останков Романовых
Русская православная церковь уже в этом году может признать подлинность останков последнего российского императора Николая II и членов его семьи, расстрелянных большевиками в Екатеринбурге в июле 1918 года.
Как заявил глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион, члены Синода РПЦ ознакомились с выводами Следственного комитета о так называемых екатеринбургских останках. «Я думаю, что у членов Синода не должно было остаться сомнений, что останки подлинные» - сказал Иларион. При этом он подчеркнул, что окончательное решение о подлинности должен вынести Архиерейский собор. По предварительным данным, он состоится в мае.
Расстрелянные члены семьи Романовых - сам Николай II, его жена Александра и дети Алексей, Мария, Ольга, Татьяна и Анастасия - были причислены РПЦ к лику святых в числе новомучеников. Вопрос подлинности останков, обнаруженных в 1991 и 2007 годах, важен для РПЦ, поскольку, если они подлинны, то, как останки святых, они должны считаться святыми мощами, которым православные соответствующим образом поклоняются.
В 1998 году при участии президента России Бориса Ельцина останки Николая II и нескольких членов его семьи были захоронены в усыпальнице Петропавловского собора Петербурга. Однако тогдашний патриарх Алексий II в церемонии не участвовал, поскольку РПЦ официально усомнилась в подлинности останков. В 2007 году под Екатеринбургом были обнаружены останки еще двух человек - предположительно цесаревича Алексея и его сестры Марии. Были проведены различные экспертизы, которые, по мнению специалистов, практически на 100 процентов доказали, что все останки принадлежат семье Романовых.
Другие новости дня
Кадыров объявил правозащитника Янгулбаева и его семью сторонниками террористов
Глава Чечни Рамзан Кадыров объявил семью Янгулбаевых сторонниками террористов, обвинил их в организации нападения на бывшего чеченского силовика в Турции и заявил, что одобрит их убийство при задержании, сообщает Кавказ.Реалии.
«Янгулбаевы призывают к терроризму и экстремизму, поддерживают его, - написал в своем телеграм-канале Кадыров. - Именно они, согласно слитой в сеть третьими лицами переписке, организовали нападение в Турции на бывшего сотрудника правоохранительных органов из Чечни. Из тех же файлов следует, что Янгулбаевы всей семьей однозначно поддерживают террористические группировки и планируют принять участие в организации целой сети. Исходя из этого, я считаю, что их надо задержать, как того требует закон, и наказать. А если окажут сопротивление, то уничтожить как пособников террористов, кем они и являются».
Кадыров отметил, что жители Чечни «настолько возмущены высказываниями Янгулбаевых в адрес всего народа, что, чувствую, церемониться с ними при встрече они не будут».
«Для них же будет лучше, если первыми до них доберутся правоохранительные органы, а не разозлённые их оскорблениями чеченцы. Уж слишком много мерзких слов в адрес целого народа сказано Янгулбаевыми. Даже если я промолчу, то общество свое мнение выскажет», - подытожил Кадыров.
- 20 января люди, представившиеся сотрудниками МВД Чечни, ворвались в квартиру Янгулбаевых в Нижнем Новгороде. У них были документы на принудительный привод судьи в отставке Сайди Янгулбаева и Заремы Мусаевой в Чечню для допроса в качестве свидетелей по делу о мошенничестве. Поскольку судейский статус Сайди Янгулбаева обеспечивает ему неприкосновенность, силовики вывезли только Мусаеву, при этом избив всех, кто в это время находился в квартире, включая членов семьи Янгулбаевых, адвоката и сотрудников «Комитета против пыток». С вечера 20 января родные Заремы Мусаевой ничего не знают о ее состоянии и правовом статусе.
- 21 января глава Чечни Рамзан Кадыров записал видео с угрозами в адрес семьи Янгулбаевых, заявив, что «эту семейку ждет место либо в тюрьме, либо под землей». Он также утверждает, что после доставления в Грозный Мусаева якобы «напала на сотрудника полиции и чуть не лишила его глаза».
- 28 декабря в Пятигорске был задержан старший сын Сайди Янгулбаева и Заремы Мусаевой, юрист «Комитета против пыток» Абубакар Янгулбаев, которого допросили как свидетеля по уголовному делу по статье о публичных призывах к терроризму, считая его причастным к оппозиционному телеграм-каналу 1ADAT. Чеченские силовики провели у него обыск, изъяли телефон и ноутбук. До этого в интервью Кавказ.Реалии он рассказывал, что силовики забрали в отдел полиции его родственников, живущих в Чечне.
Абхазский ЦИК зарегистрировала еще 6 инициативных групп
Сегодня, 22 января, Центризбирком самопровозглашенной республики Абхазия зарегистрировал шесть инициативных групп по выдвижению кандидатов в депутаты парламента:
- Зантария Резо Платонович - по избирательному округу №31
- Лагвилава Адгур Геннадьевич - по избирательному округу № 7
- Харазия Адгур Рафетович - по избирательному округу № 26
- Ткебучава Темур Елвардиевич - по избирательному округу № 34
- Цишба Александр Владимирович - по избирательному округу № 13
- Анкваб Артур Миродович - по избирательному округу № 11.
За два дня зарегистрировано две партии и 21 инициативная группа, сообщает информагентство «Апсныпресс».
Право выдвижения кандидатов в депутаты парламента принадлежит политическим партиям, зарегистрированным в Минюсте не позднее чем за 5 месяцев до истечения срока полномочий действующего состава парламента и группам избирателей.
Власти ФРГ дистанцировались от слов командующего ВМС о Крыме и Путине
Министерство обороны Германии дистанцировалось от слов командующего ВМС ФРГ, вице-адмирала Кая-Ахима Шенбаха, об аннексированном Крыме, президенте России Владимире Путине и последних действиях России по отношению к Украине.
Выступая на конференции в индийском Институте оборонных исследований, германский адмирал, в частности, высказал мнение, что главная цель угроз, с которыми выступает Россия по отношению к Украине, – добиться того, чтобы Запад «с уважением» относился к России и лично президенту Владимиру Путину. По мнению Шенбаха, Западу совсем не трудно оказать ему это уважение, «которого он добивается и, возможно, заслуживает». По мнению адмирала, отношения с Россией важны, в частности, для Германии, поскольку эта страна может сыграть важную роль в противостоянии с Китаем. Шенбах отметил, что наращивание российской группировки у границ с Украиной является проблемой, но тут же добавил, что «Крымский полуостров никогда не вернется (в состав Украины), и это факт».
Подобная позиция относительно принадлежности аннексированного Крыма противоречит официальной позиции Германии и ее союзников, которые продолжают считать Крым незаконно аннексированной территорией Украины и требуют от России его возвращения.
По словам представителя Минобороны Германии, слова адмирала не соответствуют официальной позиции Берлина, а сам он вызван в понедельник на беседу в министерство. Сам адмирал уже извинился в соцсетях, назвав свои слова личным мнением, а его высказывание – «явной ошибкой».
МИД Украины резко отреагировал на слова германского адмирала. Представитель ведомства Олег Николенко выразил убеждение, что Крым вернется под контроль Украины, в том числе благодаря усилиям ее партнеров. «Попытки понять Путина со стороны командующего ВМС Германии должны иметь свои границы – моральные, политические и с точки зрения безопасности», – заявил представитель МИД. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, в свою очередь, напомнил о том, что Германия отказывается поставлять Украине вооружение. По его словам, последние заявления, звучащие в Берлине, «не соответствуют уровню отношений» двух стран.
Сборная Грузии по мини-футболу одержала победу на старте чемпионата Европы
Сборная Грузии по мини-футболу обыграла команду Азербайджана со счетом 3:2 в первом матче группового этапа чемпионата Европы, который проходит в Нидерландах.
По ходу матча азербайджанцы вели со счетом 2:0. Дубль сделал Рафаэл Вилела. Грузины в ответ забили три мяча. Отличились Элисандро, Арчил Себискверадзе и Талес.
Сборная Грузии набрала три очка и стала лидером группы D, фаворитом которой считался именно Азербайджан. Эта победа – историческая, ведь команда вышла в групповой этап континентального первенства впервые, пишет агентство «Новости-Грузия».
В следующем матче 26 января грузины сыграют с командой Боснии и Герцеговины, а 29 января – против Испании.
- Чемпионат Европы по мини-футболу с участием 16 команд проходит с 19 января по 6 февраля в Амстердаме и Гронингене. После матчей группового этапа путевки в четвертьфинал получат две лучшие команды в каждой группе.
США просили РФ не публиковать текст ответа на требования «гарантий»
Соединенные Штаты просят Россию не публиковать полный текст письменного ответа США на российские требования так называемых гарантий безопасности. Об этом пишет в субботу газета Washington Post со ссылкой на высокопоставленного чиновника Госдепартамента, который отметил, что Кремль может не удовлетворить эту просьбу и опубликовать документ вопреки желанию США. Глава МИД России Сергей Лавров ранее говорил, что его публикация была бы «правильной».
О том, что на российские требования, большая часть которых фактически уже была отвергнута США и их союзниками, будет дан письменный ответ, сообщили накануне после встречи в Женеве глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь Энтони Блинкен. На письменном ответе настаивала Москва.
Как пишет Washington Post, в документ, который в эти выходные обсуждается в Вашингтоне, а в понедельник, как ожидается, станет предметом обсуждения США со странами ЕС, будут включены встречные американские предложения по вопросам безопасности, в том числе перечислены сферы, где возможен диалог. Представитель Госдепартамента подтвердил, что в документе будет содержаться отказ от российских требований остановить расширение НАТО и не принимать в союз Украину.
Предполагается, что документ будет адресован лично президенту России Владимиру Путину. Ранее тот утверждал, что российские требования гарантий являются целостными и удовлетворение лишь их части не устроит Москву.
Россия выдвинула свои требования на фоне наращивания сил у границ с Украиной. В особенности в последние недели на Западе все чаще звучат опасения, что Россия готовит широкомасштабную агрессию против Украины. Российский МИД в случае непринятия требований угрожал «военно-техническими и военными мерами».
- В субботу стало известно, что на следующей неделе, предположительно 25 или 26 января, в Париже пройдет встреча политических советников так называемой «Нормандской четверки»: Германии, Франции, России и Украины. По данным источника ТАСС, в ней примет участие приближенный к Путину замглавы его администрации Дмитрий Козак. Советники всех четырех стран встретятся впервые после значительного перерыва – в последнее время прямых российско-украинских контактов на этом уровне не было. «Нормандская четверка» создана для содействия урегулированию конфликта в Донбассе.
Глава ВМС Германии: Грузия отвечает критериям, но принимать ее в НАТО неразумно
Главнокомандующий Военно-морскими силами Германии Кай-Ахим Шенбах заявил, что, хотя Грузия отвечает критериям для вступления в НАТО, принимать ее в альянс неразумно. Об этом вице-адмирал сказал на конференции индийского института оборонных исследований Манохара Паррикара в Дели, передает SOVA.
«Украина не может выполнить требования (для членства в НАТО), потому что ее территории в Донбассе оккупированы российской армией или теми, кого они называют ополченцами. Грузия хочет стать членом альянса, они соответствуют требованиям, но разумно ли иметь их в качестве члена? Нет», - сказал Шенбах.
Как отмечает издание Bild, в двухминутном видео со встречи в Дели, появившемся в Twitter, командующий ВМС Германии делает и другие двусмысленные и даже скандальные заявления. К примеру, говоря о российской угрозе, попытался найти объяснение действиям Кремля, отмечая: «Путин просто хочет уважения», и добавляя, что он это уважение заслуживает. Шенбах также говорит, что «Крым ушел и никогда не вернется».
Министерству обороны Германии пришлось делать разъяснения в связи с высказываниями вице-адмирала. В Бундестаге заявили, что слова главнокомандующего никоим образом не соответствуют позиции Берлина.
Украинские вооруженные силы получили партию грузов из США
Посольство США в Киеве опубликовало фотографии американского самолета при разгрузке в киевском аэропорту. Транспортный самолет доставил вооруженным силам Украины, по распоряжению президента Джо Байдена, грузы на 60 млн долларов. Таким образом, как отмечает «Немецкая волна», Вашингтон демонстрирует «решительную поддержку Соединенными Штатами суверенитета Украины». Нынешняя партия грузов военного назначения – первая из серии подобных поставок в Украину.
Россия неоднократно призывала прекратить поставки военной помощи Украине, поскольку это, как заявляют в Кремле, может подтолкнуть Киев к попытке вернуть сепаратистские регионы Донбасса под свой контроль. Ранее Москва резко критиковала поставку Украине легких противотанковых вооружений из Великобритании, говорится в публикации.
Ранее сообщалось, что Латвия, Литва и Эстония тоже планируют поставлять Украине вооружения, закупленные ими у США.
Министр обороны ФРГ: Украина получит полевой госпиталь из Германии
Германия решила направить Украине полевой госпиталь в качестве поддержки. Объявившая об этом в субботу министр обороны ФРГ подчеркнула, что в настоящее время Берлин не готов поставлять Украине военную помощь. Кристин Ламбрехт в интервью газете «Вельт ам Зонтаг» заявила что госпиталь прибудет в Украину в феврале. Одновременно будет обеспечена учебно-тренировочная база для украинского медицинского персонала. Такое содействие обойдется Германии в более чем в 5 миллионов евро, сообщает телеканал «Евроньюс».
Германия уже поставила Украине респираторы, сообщила министр и добавила, что в госпиталях Германии находятся на лечении украинские солдаты с тяжелыми ранениями, полученными в боях на востоке Украины.
«Мы стоим плечом к плечу с Киевом. Теперь наша задача - сделать все возможное для уменьшения остроты нынешнего кризиса». - Министр обороны, социал-демократ Кристин Ламбрехт подчеркнула, что в данный момент, по ее оценке, поставки оружия не помогут ослаблению противостояния между Россией и Украиной.
Ламбрехт заявила, что сформулированная таким образом позиция пользуется полной поддержкой всех членов федерального правительства во главе с канцлером, социал-демократом Олафом Шольцем.
Вынужденные переселенцы из Абхазии анонсировали протесты в Тбилиси
Вынужденные переселенцы из Абхазии, проживающие в здании бывшего санатории «Картли», с 24 января возобновят протесты с требованием предоставить им жилье. В понедельник они намерены устроить акцию у министерства по делам вынужденно перемещенных лиц с оккупированных территорий, труда, здравоохранения и социальной защиты, пишет SOVA.
По словам ВПЛ, есть экспертное заключение, что здание санатория, в котором они живут, находится в аварийном состоянии. При этом министерство вновь предложило жильцам переселиться в съемные квартиры и оплатить аренду, но беженцы отказываются, поскольку не доверяют властям.
На фасаде здания сегодня, 22 января, было вывешено черное полотнище с надписью: «Может, хоть вам повезет». Это отсылка к трагедии, случившейся в доме 16 числа. Тогда с крыши здания спрыгнул 52-летний Зураб Чичошвили. Как утверждают родственники, он покончил с собой, чтобы привлечь внимание властей к жилищной проблеме.
Между тем, неправительственная организация Transparency International – Georgia опубликовала заявление, посвященное проблемам вынужденных переселенцев. В нем говорится, что в Грузии официально зарегистрировано 92 079 семей, бежавших с оккупированных территорий, в общей сложности 286 442 человек. Из них лишь до 50 000 семей были обеспечены жильем за счет государства. В НПО подчеркивают, что многие семьи до сих пор живут в условиях, представляющих повышенный риск для жизни и здоровья.
Администрация президента Грузии переслала в парламент список кандидатов на пост председателя ЦИК
Администрация президента Грузии представила в парламент кандидатуры на пост председателя Центральной избирательной комиссии — это действующий председатель ЦИК Гtоргий Каландаришвили и исполнительный директор «Гражданской платформы 20/20» Тенгиз Тевзадзе. Кроме того, президент выдвинула четырех кандидатов на две вакантные должности в члены ЦИК, сообщает Общественный вещатель.
Согласно процедуре, кандидаты сначала будут заслушаны в формате комитетов, после чего депутаты изберут председателя и членов ЦИК путем голосования на пленарном заседании. Согласно Избирательному кодексу, для назначения председателя ЦИК на пятилетний срок требуется поддержка 100 депутатов, однако если ни один из кандидатов не наберет необходимого числа голосов, будет проведено повторное голосование, и хотя в этом случае будет достаточно поддержки 76 депутатов, председатель ЦИК будет занимать должность только в течение 6 месяцев.
Папуашвили ответил рассказавшим про срыв визита в Грузию евродепутатам
«Диалог Жана Моне» строится по принципу минимальной публичности, и заявление депутатов Европарламента о срыве первой рабочей встречи в рамках механизма только увеличивает риски поляризации. Об этом говорится в заявлении пресс-службы председателя грузинского парламента Шалвы Папуашвили, пишет агентство «Новости-Грузия».
Накануне в Европарламенте сообщили о срыве визита фасилитаторов «диалога Жана Моне» в Тбилиси. Причиной называлось то, что спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили «не нашел времени для участия» во встречах.
«Диалог Жана Моне» основывается на принципе минимальной публичности. Следовательно, заявление трех депутатов Европарламента только увеличивает риски поляризации и не способствует началу диалогового процесса», - сказано в заявлении.
В парламенте Грузии утверждают, что реальные причины отмены подготовительного визита были иными. В частности, авторы заявления подчеркивают, что «диалог Жана Моне» не может быть запущен до тех пор, пока не состоится встреча Папуашвили с председателем Европарламента. Оба заняли свои должности недавно, еще до того, как была достигнута договоренность о внедрении механизма.
Пресс-служба Папуашвили заявляет, что они предоставили эту информацию «соответствующим службам Европарламента». Теперь, по их мнению, «во избежание дальнейших недоразумений, желательно, чтобы соответствующие службы Европарламента полностью раскрыли содержание коммуникации с кабинетом парламента Грузии по поводу подготовки визита».
«Диалог Жана Монне» - это не формат спонтанных и односторонне спланированных действий, а процесс сотрудничества. Поэтому важно правильно его подготовить и внедрить, чтобы этот инструмент вместо снижения поляризации сам не стал источником поляризации», - сказано в заявлении.
- Принятие формы «диалога Жана Моне» было одним из пунктов соглашения, инициированного 19 апреля 2021 года при посредничестве главы Евросовета Шарля Мишеля с целью разрешения политического кризиса в стране. В конце августа правящая «Грузинская мечта» в одностороннем порядке покинула договор.
- «Диалог Жана Моне» - инструмент, разработанный Европарламентом за мир и демократию, который сочетает в себе парламентскую медиацию и диалог. Формат предусматривает диалог между политическими лидерами для достижения консенсуса по важным для национальной политики вопросам. Впервые «диалог Жана Моне» был применен в 2016 году в рамках сотрудничества Европарламента с Верховной Радой Украины.
В Грузии социальные агенты согласились прекратить забастовку
Социальные работники заявили о прекращении забастовки после того, как Минздрав Грузии согласился выполнить ряд их требований. Об этом говорится в заявлении профсоюзной организации «Сеть солидарности», распространенном сегодня, 22 января, в Facebook.
С начала недели в Грузии продолжают забастовку до 400 сотрудников Агентства социального обслуживания при Минздраве. Работа ведомства, штат которого насчитывает порядка 600 человек, фактически парализована, сообщает агентство «Новости-Грузия». Накануне протестующие провели встречу с заместителем министра здравоохранения Тамар Баркалая.
Согласно заявлению, они согласились прекратить забастовку на следующих условиях:
- увеличение заработной платы на 40%-60%;
- назначение оплачиваемых декретных отпусков;
- участники протестов получат зарплату и за дни забастовки;
- соцагенты и старшие соцагенты будут обеспечены транспортом;
- контракты со сроком действия на месяц будут аннулированы, вместо них со всеми сотрудниками подпишут договоры сроком на 1 год;
- будет создана специальная площадка для коммуникации между сотрудниками и работодателем;
- система надбавок будет улучшена.
«Это только начало, наша профсоюзная коллективная борьба продолжается», - говорится в заявлении.
Как сообщил накануне Минздрав, фиксированная заработная плата социального агента будет увеличена с 250 до 400 лари (около 130 долларов вместо 80), а зарплата старшего соцагента – с 550 до 700 лари (около 230 долларов вместо 180). Заработная плата сотрудников агентства низшего и среднего звена вырастет с 40% до 60%. Кроме того, по заявлению министерства, за заполненную декларацию во время визитов социальные агенты будут получать 10 лари вместо шести (чуть больше трех долларов вместо двух).
Бастующие соцработники требовали 100-процентного повышения зарплат. Это означает, что фиксированная зарплата социальных агентов должна составлять 500, а не 400 лари, как это предлагает Минздрав, а для старших сотрудников – 1100 лари (360 долларов).
Рогозин об отказе США выдать визу космонавту из России: А вот это не дело
Госдепартамент США отказал российскому космонавту Николаю Чубу в получении американской визы. Как сообщают российские СМИ, Чуб направлялся в Космический центр Линдона Джонсона для участия в тренировках, сообщил «Интерфаксу» знакомый с ситуацией источник. В «Роскосмосе» отказались официально прокомментировать эту ситуацию. Однако, глава «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, комментируя сообщение РИА Новости, пишет в своем Твиттере:
«А вот это совсем не дело. Запрошу позицию главы НАСА по этому инциденту».
В марте 2014 года санкции, запрещающие посещать США, были введены против главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина. Тогда он занимал должность вице-премьера российского правительства. В январе 2021 года сообщалось, что кандидат на должность руководителя представительства НАСА в России не получил дипломатическую визу.
18 января директор NASA по программе МКС Робин Гейтенс сказала, что американская сторона вместе с «Роскосмосом» приступила к планированию и тренировкам по подготовке к полету российского космонавта на корабле Crew Dragon и американского астронавта на корабле «Союз». Такой полет запланирован на осень 2022 года.
Югоосетинский оперштаб запретил проведение массовых мероприятий
Оперштаб правительства самопровозглашенной республики Южная Осетия в связи с ростом заболеваемости новой коронавирусной инфекцией и с целью локализации и предотвращения дальнейшего распространения COVID-19 запретил до 1 февраля проведение культурно-массовых, торжественных, праздничных, спортивных, зрелищно-развлекательных мероприятий.
Также приостановлена работа детских развлекательных центров, детских кафе, аттракционов, компьютерных клубов, объектов физической культуры и спорта, в т.ч. тренажерных залов, бассейнов, спортивных секций. Объектам общественного питания запрещено проведение празднично- торжественных мероприятий.
Гражданам республики рекомендовано ограничение в посещении свадеб, религиозных, похоронных, поминальных мероприятий, а при посещении данных мероприятий необходимо строгое соблюдение присутствующими требований по предотвращению рисков распространения коронавирусной инфекции, передает информагентство «Рес».
Объектам торговли, коммунальным объектам осуществлять деятельность в соответствии с требованиями по предотвращению рисков распространения COVID-19 (усиление дезинфекционного и масочного режимов, социальное дистанцирование).
Решения оперативного штаба вступают в силу с сегодняшнего дня, 22 января.
В России вновь выросло число заболевших COVID-19
В субботу Оперативный штаб по борьбе с пандемией объявил данные за последние сутки о распространении COVID-19 в России, включая аннексированный Крым. Новых случаев инфицирования - более 57 тысяч, умерших - 681.
Штамм «омикрон» выявлен в 63 регионах Российской Федерации. Среди новых случаев инфицирования вариант «дельта» составляет 52 процента, «омикрон» и другие менее значительные штаммы - 48 процентов.
В Москве за сутки зарегистрированы 16 094 новых пациента, в Петербурге 8 451 , в Подмосковье 6 400.
Количество госпитализированных за последние сутки в целом по стране около 10 тысяч (9 902). Это на восемь с половиной процентов больше, чем сутками ранее.
Татьяна Москалькова направила в Чечню запрос в связи с похищением матери правозащитника
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова направила прокурору и омбудсмену Чечни запрос в связи с насильственным вывозом из Нижнего Новгорода в Чечню Заремы Мусаевой, матери правозащитника Абубакара Янгулбаева, сообщает Кавказ.Реалии.
По данным издания Znak.com, Москалькова намерена выяснить, зачем Мусаеву увезли на допрос по делу, где она проходит свидетелем, насильно, и почему ее нельзя было допросить в Нижнем Новгороде. Кроме того, по информации издания «Кавказский узел» (в РФ внесено в список СМИ-иноагентов, но не согласно с этим), телеграмму директору ФСБ Александру Бортникову с просьбой провести проверку случившегося направил депутат Госсовета Республики Коми Виктор Воробьев.
Сегодня же, сообщает «Комитет против пыток», уполномоченный по правам человека в Нижегородской области Оксана Кислицына посетила мужа Мусаевой Сайди Янгулбаева и подробно расспросила его о случившемся и состоянии здоровья Заремы на момент задержания.
Вместе с тем губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отказался комментировать сложившуюся ситуацию, заявив обратившемуся к нему изданию SOTA, что «не отвечает на вопросы тех людей, которых не знает».
Позднее РИА Новости опубликовало видеозапись, где доставленная в Чечню Мусаева говорит омбудсмену республики Мансуру Солтаеву, что ее обеспечили инсулином, в котором она нуждается, так как страдает диабетом, и не применяли к ней насилия. «Комитет против пыток» приводит комментарий Абубакара Янгулбаева к этому видео: «Это сплошной ад. У меня нет слов. Я не верю, что такое может происходить в России. Я знаю свою мать и сейчас на видео она в очень тяжелом состоянии и просто никакая».
Двое других сыновей Заремы Мусаевой, Ибрагим и Байсангур Янгулбаевы, провели пикет в защиту матери у российского посольства в Вильнюсе.
«Комитет против пыток» запустил сбор подписей под онлайн-петицией, адресованной генпрокурору России Игорю Краснову, министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву, а также прокурору, министру внутренних дел и главе Чечни с требованием об освобождении Заремы Мусаевой. Также в ее защиту выступила правозащитная организация Civil Rights Defenders.
- Вчера силовики из Чечни ворвались в квартиру Янгулбаевых в Нижнем Новгороде. У них были документы на привод Сайди Янгулбаева и Заремы Мусаевой в Чечню для допроса в качестве свидетелей по делу о мошенничестве. Поскольку судейский статус Сайди Янгулбаева обеспечивает ему неприкосновенность, силовики вывезли только Мусаеву, при этом избив всех, кто в это время находился в квартире, включая членов семьи Янгулбаевых, адвоката и сотрудников «Комитета против пыток».
- Сегодня глава Чечни Рамзан Кадыров выступил с угрозами в адрес семьи Янгулбаевых, заявив, что «эту семейку ждет место либо в тюрьме, либо под землей». Он также утверждает, что по доставлении в Грозный Мусаева якобы «напала на сотрудника полиции и чуть не лишила его глаза».
- 28 декабря в Пятигорске был задержан старший сын Сайди Янгулбаева и Заремы Мусаевой, юрист «Комитета против пыток» Абубакар Янгулбаев, которого допросили как свидетеля по уголовному делу по статье о публичных призывах к терроризму, считая его причастным к оппозиционному телеграм-каналу 1ADAT. Чеченские силовики провели у него обыск, изъяли телефон и ноутбук. В интервью Кавказ.Реалии он рассказывал, что в Чечне силовики забрали в отдел полиции его родственников.
В Москве арестован Андрей Новак, хакер группы The Infraud Organization
В Москве арестован Андрей Новак, предполагаемый основатель хакерской группы The Infraud Organization. Как сообщает ТАСС со ссылкой на ФСБ, ещё трое предполагаемых хакеров отправлены под домашний арест. Это Кирилл Самокутяев, Константин Бергман и Марк Бергман.
Участники группировки похищали реквизиты кредитных карт.
Андрей Новак ранее был объявлен в розыск в Соединённых Штатах по обвинению в кибермошенничестве. Российская сторона не планирует выдавать его властям США, сообщает ТАСС.
В феврале 2018 года сообщалось, что правоохранители задержали в США 13 лиц, обвиняемых в причастности к преступной схеме, ущерб от действий которой составил по меньшей мере $530 млн. Обвинения, были предъявлены (в том числе заочно) 36 лицам, гражданам нескольких стран. Среди них находился и россиянин - Андрей Новак.
- В компании Group-IB, которая в России занимается расследованием и предотвращением киберпреступлений (ее основатель Илья Сачков арестован в РФ по обвинению в госизмене), заявили тогда, что обвиняемые не были организованной группой, а объединялись на хакерских площадках исключительно для проведения атак.
Абхазский ЦИК зарегистрировал две партии и 15 инициативных групп
21 января в самопровозглашенной республике Абхазия началось выдвижение кандидатов в депутаты парламента. В высший законодательный орган республики избираются 35 депутатов по мажоритарной избирательной системе.
В первый же день Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 15 инициативных групп по выдвижению кандидатами в депутаты:
- Габния Гиви Георгиевич по избирательному округу №20
- Миносян Ашот Ваграмович по избирательному округу № 24
- Кишмария Анас Руслановна по избирательному округу № 35
- Барциц Алмасхан Эдуардович по избирательному округу № 15
- Халбад Дмитрий Гарриевич по избирательному округу № 2
- Халваш Беслан Викторович по избирательному округу № 16
- Шергелия Темур Адамурович по избирательному округу № 35
- Гицба Инар Альбертович по избирательному округу № 1
- Трапизонян Галуст Парнакович по избирательному округу №14
- Демерджиба Самсон Анзорович по избирательному округу №12
- Голандзия Вахтанги Владимирович по избирательному округу №30
- Лацужба Григорий Станиславович по избирательному округу № 27
- Харазия Саид Геннадьевич по избирательному округу № 25
- Авидзба Фазлибей Лизберович по избирательному округу № 22
- Какалия Амиран Георгиевич по избирательному округу № 7
По данным информагентства «Апсныпресс», регистрацию прошли две политические партии:
- Партия экономического развития Абхазии
- Политическая партия «Народный фронт за справедливость и развитие»
Право выдвижения кандидатов в депутаты парламента принадлежит политическим партиям, зарегистрированным в Минюсте не позднее, чем за 5 месяцев до истечения срока полномочий действующего состава парламента и группам избирателей. Политические партии обязаны пройти регистрацию в Центральной избирательной комиссии.
В соответствии со статьей 4 закона о парламентских выборах, выдвижение кандидатов в депутаты парламента начинается за 50 и заканчивается за 30 дней до выборов.
Парламентские выборы указом президента назначены на 12 марта 2022 г. Политические партии вправе выдвинуть по одному кандидату в каждом из избирательных округов. Политическая партия вправе выдвинуть кандидатами граждан, являющихся членами данной политической партии, а также граждан, не являющихся членами данной или иной политической партии. Политическая партия не вправе выдвинуть кандидатами граждан, являющихся членами иных политических партий.
При выдвижении кандидатов в парламент от группы избирателей необходимо создание инициативной группы избирателей в количестве не менее 5 человек. Инициативная группа регистрируется в Центральной избирательной комиссии. Для выдвижения кандидата в депутаты парламента от группы избирателей требуется, чтобы в его поддержку были собраны не менее 200, но не более 250 подписей избирателей округа.
Образовательные учреждения Южной Осетии ушли на карантин
Школы и детские сады, учреждения дополнительного образования самопровозглашенной республики Южная Осетия временно приостанавливают работу с субботы, 22 января до 1 февраля.
«Принято решение объявить в образовательных учреждениях республики десятидневный карантин в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в республике», - сообщили информагентству «Рес» в Министерстве образования республики.
Там отметили, что учебный процесс в школах все-таки будет проводиться, но в дистанционном формате.
По данным Югосетпотребнадзора на утро субботы, за сутки выявлено 123 новых заболевших коронавирусом, (днем ранее 126). В «красной зоне» югоосетинского медцентра на утро субботы проходят лечение 33 человека.
В Южной Осетии выявили еще 123 заболевших ковидом за сутки
Югосетпотребнадзор за сутки выявил 123 новых заболевших коронавирусом, (днем ранее 126), - это данные проведенных 282 исследований.
«Под наблюдением врачей на сегодняшний день находятся 688 жителей республики, 10 человек - сняты с учета медиков. Количество инфицированных с начала пандемии выросло до 10 990, 10 302 – выздоровели», - уточнила информагентству «Рес» сегодня, 22 января, глава Югосетпотребнадзора Марина Кочиева.
С начала января в самопровозглашенной республике наблюдается резкий рост случаев заражения коронавирусом. Всего за время пандемии в ПЦР-лаборатории Югосетпотребнадзора было проведено 58 691 исследование на COVID-19.
За первую учебную неделю в Грузии на дистанционку перевели 21 школу
Несмотря на рост заболеваемости коронавирусом в Грузии, в школах страны созданы максимально безопасные условия и резкого увеличения случаев заражения не наблюдается. Это следует из заявления Министерства образования и науки, распространенного сегодня, 22 января.
Учебный процесс возобновился в Грузии с 17 января. За первую неделю весеннего семестра коронавирус подтвердился у 0,8% педагогов и 0,1% учащихся.
Как указывают в министерстве, при выявлении COVID-19, в целях предотвращения внутреннего распространения, школы по-прежнему действуют в соответствии с рекомендациями, полученными от представителей сферы здравоохранения, - отдельный класс или школу незамедлительно переводят на дистанционное обучение.
На данном этапе на дистанционном обучении остается 21 школа и 84 отдельных класса. Кроме того, 80 учителей, относящихся к группе риска, выразили желание работать на «удаленке». В настоящее время вакцинировано 73,5% педагогов и представителей администрации школ.
Во втором семестре Минобразования по-прежнему дает родителям возможность выбирать форму обучения и при желании перейти на дистанционный режим. Также перейти на дистанционное обучение могут педагоги из риск-групп.
Три землетрясения зафиксированы в Грузии за ночь
Сразу несколько землетрясений произошли в Грузии накануне ночью. Об этом сообщает Национальный центр сейсмического мониторинга.
Впервые подземные толчки были зафиксированы в 02:28 по тбилисскому времени в 25 километрах е западу от районного центра Дманиси, недалеко от села Самеба. Гипоцентр землетрясения находился на глубине 11 километров.
Затем последовал один афтершок с разницей в 11 минут. Его магнитуда составила 3 балла.
В этой же зоне землетрясение магнитудой 3,7 произошло сегодня утром, в 04:46. На этот раз его гипоцентр находился на глубине всего двух километров.
- В последнее время село Самеба, находящееся на границе между Дманиси и Ниноцминда (регионы Квемо-Картли и Самцхе-Джавахети), стало активной сейсмической зоной. Подземные толчки там происходят практически ежедневно. Самое сильное землетрясение из тех, что произошли возле Самеба за последние месяцы, было зафиксировано 16 августа. Его магнитуда составила 5,1.
- Сейсмологи отмечают, что подземные толчки в этом регионе довольно активны, однако их сила ниже среднего – 3-4. Соответственно их фиксирует только устройство, а люди практически не ощущают.
- Джавахетский хребет - вулканического происхождения, и тектонические процессы под ним вызывают деформацию коры, что влечет за собой высвобождение энергии небольшими порциями.
Визит евродепутатов в Тбилиси отменили из-за председателя парламента Грузии
Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили отказал во встрече группе депутатов Европарламента (ЕП) по причине загруженного рабочего графика, после чего они отменили свой визит в Тбилиси. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте ЕП в пятницу.
С целью начала «диалога Жана Моне» визит планировали члены Европарламента, работающие по вопросам Грузии: Виола фон Крамон-Таубадель («Зеленые», Германия), Мириам Лексманн (EPP, Словакия) и Марина Кальюранд (S&D, Эстония), сообщает агентство «Новости-Грузия».
«Как фасилитаторы «диалога Жана Моне» мы сожалеем, что визит в Тбилиси, запланированный на 21-22 января, не состоится, поскольку председатель Шалва Папуашвили не нашел времени для участия», - сказано в заявлении. Они подчеркивают, что их усилия призваны содействовать «развитию межпартийного диалога для создания лучшей демократической парламентской культуры и доверия».
«Мы сожалеем, что на данном этапе не выполнены политические условия, необходимые для начала этого амбициозного процесса. Мы считаем, что парламент Грузии играет ключевую роль и несет ответственность за устранение сохраняющейся и пагубной политической поляризации в стране и продвижение инклюзивной и реформистской повестки дня», - говорится в сообщении.
Депутаты ЕП добавляют, что их предложение о начале «диалога Жана Моне» остается в силе, и они готовы помочь парламенту Грузии, «учитывая серьезные проблемы, с которыми сталкивается страна, и ожидания граждан».
- Принятие формы «диалога Жана Моне» было одним из пунктов соглашения, инициированного 19 апреля 2021 года при посредничестве главы Евросовета Шарля Мишеля с целью разрешения политического кризиса в стране. В конце августа правящая «Грузинская мечта» в одностороннем порядке покинула договор.
- «Диалог Жана Моне» - инструмент, разработанный Европарламентом за мир и демократию, который сочетает в себе парламентскую медиацию и диалог. Формат предусматривает диалог между политическими лидерами для достижения консенсуса по важным для национальной политики вопросам. Впервые «Диалог Жана Моне» был применен в 2016 году в рамках сотрудничества Европарламента с Верховной Радой Украины.
Грузия второй день подряд фиксирует максимумы по заражаемости ковидом
Число случаев заражения коронавирусом в Грузии за прошедшие сутки увеличилось на 11 039, что стало максимальным показателем с начала пандемии. Об этом сообщили в Национальном центре по контролю заболеваний и общественного здоровья Минздрава Грузии.
Специалисты предупреждали, что в связи с распространением омикрон-штамма и слабого контроля ковид-регуляций, после новогодних праздников число заражений резко вырастет. Прежний максимум по количеству выявленных за сутки фактов инфицирования был зафиксирован накануне, 21 января, и составлял 8 767.
Сегодняшние данные получены на основании проведения более 63,8 тысячи тестов. Таким образом показатель выявляемости за сутки составил 17,28%, за две недели – 11,98%, за семь дней – 14,32%. Общее число случаев заражения коронавирусом, зафиксированных в Грузии с начала пандемии, к утру субботы увеличилось до 1 041 749.
Около 55% фактов инфицирования, зафиксированных по стране за последние 24 часа, приходятся на Тбилиси – 6 027. В Аджарии выявили 1 167 случаев заражения, в Имерети – 1 323, в Квемо Картли – 512, в Самегрело и Земо Сванети – 500, в Шида Картли – 475, в Кахетии – 366, в Гурии – 218, в Самцхе-Джавахети – 208, в Мцхета-Мтианети – 203, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 40.
От ковида умерли еще 42 пациента. Общее число умерших с диагнозом «коронавирус» в Грузии теперь составляет 14 673.
Выздоровели 5 199 человек, их общее число выросло до 956 627.
На данный момент в Грузии 70 423 активных случая коронавируса. Из них 4 422 (более 6% от общего числа больных) проходят лечение в больницах. Состояние 989 пациентов тяжелое, 275 подключены к аппаратам ИВЛ. 1 921 человек остается под присмотром врачей в ковид-гостиницах, а 64 040 лечатся на дому.
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