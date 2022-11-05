Румыния предоставила уроженке Чечни Амине Герихановой статус беженца

Верховный суд Румынии принял решение о предоставлении уроженке Чечни Амине Герихановой статуса беженца.

36-летняя Гериханова была задержана вместе с малолетним сыном 13 марта на границе с Румынией при попытке покинуть Украину. Розыск Интерпола проводился по запросу России – беженку обвинили в участии в военных действиях на территории Сирии. Около пяти лет назад Гериханова покинула Чечню и проживала в Киеве. В Румынии ее отправили под арест, а сына поместили в детдом – позже его смог забрать живущий в Австрии двоюродный дед Амрудди Бахарчиев.

Бахарчиев рассказал Кавказ.Реалии, что Верховный суд Румынии удовлетворил жалобу Герихановой на ранее вынесенное судом решение о ее экстрадиции 30 октября, однако она узнала об этом только 4 ноября. Она уже получила документ, подтверждающий статус, ее перевели из закрытого лагеря в городе Рэдэуци, где она ранее содержалась, в общежитие для беженцев, вернули телефон, деньги и личные вещи.

Сын Герихановой сейчас по-прежнему находится в Австрии с Амрудди Бахарчиевым. Власти страны уже согласились предоставить ему статус беженца, но документы пока находятся на оформлении.

Бахарчиев рассказал, что помогавший Амине Герихановой адвокат международной правозащитной организации Amnesty International советует ей не покидать Румынию, пока она не исключена из базы данных Интерпола, куда ее внесли по запросу России. Правозащитники намерены добиваться ее исключения из этой базы данных.

После этого и после получения всех необходимых документов в Румынии и в Австрии Амина Гериханова сможет воссоединиться с сыном.