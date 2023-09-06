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Румыния признала падение обломков российского дрона на её территории

МИД Украины считает, что на этом фото взрыв беспилотника уже на румынской территории

Обломки российского дрона после удара по Украине, по всей видимости, упали на территории Румынии. Об этом заявил в среду министр обороны Румынии Ангел Тилвар. Ранее румынские власти отрицали падение российских беспилотников на территории страны. В Киеве, напротив, утверждали, что при ударе по украинским портам на Дунае в ночь с 3 на 4 сентября была задета и территория Румынии.

Об обнаружении обломков беспилотника в румынском уезде Тулча первым сообщил телеканал Antena 3 CNN. Пострадавших и разрушений нет. Министр обороны подтвердил, что «были найдены детали, которые могут быть обломками беспилотника». Неясно, когда именно обломки могли упасть на румынской территории, было ли это в ночь на 4 сентября или позже. Россия несколько дней подряд наносит удары по украинским портам, находящимся вблизи от румынской границы. В том числе удары наносились и в ночь на среду.

Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что, если речь действительно идёт об обломках российского дрона, Бухарест будет считать эту ситуацию серьёзным нарушением суверенитета и территориальной целостности страны. Пока не сообщается, будет ли какая-то официальная реакция Румынии. В Москве последние сообщения также не комментировали.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в понедельник утверждал, что у Украины есть фотодоказательства падения российских дронов на территории Румынии во время атаки по украинским портам в ночь с 3 на 4 сентября. Минобороны Румынии тогда отвергло утверждения Киева. По словам Кулебы, у соседей Украины «есть тенденции не эскалировать интерпретации тех или иных событий, чтобы не быть втянутыми в непосредственный конфликт» с Россией. Как отметил глава МИД Украины, Киев готов предоставить доказательства в защиту своей позиции.

«Бессмысленно отрицать, что туда что-то упало. И мы авторитетно утверждаем, с доказательствами, что это прилетели дроны «Шахед», – заявил Кулеба, отметив, что, по его информации, Румыния изучает ситуацию.

Румыния входит в НАТО, и возможный обстрел её территории мог бы быть основанием для обращения к союзникам за помощью согласно 5-й статье Североатлантического договора.

  • Российские войска начали активно обстреливать Одесскую область, уничтожая портовую инфраструктуру, на следующий день после выхода Москвы из так называемой зерновой сделки в середине июля.
  • В ночь на 6 сентября Одесскую область в течение почти трёх часов атаковали российские ударные беспилотники. Один человек погиб, сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

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