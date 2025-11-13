Саакашвили попросил Зеленского вернуть его в Украину по обмену пленными

Третий президент Грузии и бывший глава Одесской областной администрации Украины Михаил Саакашвили, находящийся в грузинской тюрьме, обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой включить его в список военнопленных.

В опубликованном 13 ноября на его странице в фейсбуке обращении на украинском языке Саакашвили заявил: «абсолютно очевидно, что моё преследование и моя судьба связаны с войной».

Политик подчеркнул, что является гражданином Украины и занимал должность председателя исполнительного комитета Национального совета реформ Украины, где работал под руководством Зеленского.

«Расправы надо мной с самого начала требовал Путин, а Медведев и Лавров неоднократно хвастались моим заключением», — заявил Саакашвили.

«Я хочу попросить вас, так же как в 2019 году, когда вы вернули мне незаконно отобранное гражданство [Украины], включить меня, пожалуйста, как бывшего главу Одесской ОГА, как главу исполнительного комитета Национального совета реформ, которого незаконно удерживает пророссийский режим Грузии, в список гражданских пленных этой войны с соответствующими юридическими последствиями. Я знаю, что украинцы своих не бросают и рассчитываю на вас», — сказал Саакашвили.

Он обратился к Зеленскому на следующий день после того, как 12 ноября его перевели из больницы обратно в тюрьму.

Саакашвили находится под стражей с октября 2021 года — его задержали вскоре после возвращения в Грузию. В заключении состояние его здоровья значительно ухудшилось. С мая 2022 года он проходил лечение в тбилисской клинике «Вивамеди».

Согласно совокупности приговоров, вынесенных в отношении Саакашвили, он должен оставаться в заключении до 1 апреля 2034 года.

Украинские власти неоднократно призывали Грузию передать Саакашвили для лечения в Киев. Владимир Зеленский заявлял, что «Россия руками грузинских властей убивает гражданина Украины Михаила Саакашвили». Однако в «Грузинской мечте» эти призывы всегда отвергали.