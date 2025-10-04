Саломе Зурабишвили о попытке «взятия» президентского дворца: это провокация

Пятый президент Грузии прокомментировала ситуацию, которая складывается у президентской резиденции в Тбилиси. Саломе Зурабишвили не поддержала действия части участников митинга, решившей силовым методом занять дворец Орбелиани на Площади Атонели.

«Никто из стоящих здесь не верит в провокации, а то, что там сейчас происходит – это чистая провокация. Это провокация, по чьему сценарию она спланирована, я не знаю, но это попытка либо разогнать, либо отвернуться от того, что сегодня противостоит режиму, то есть от мирного протеста. Главное – продолжать стоять здесь, мирно стоять, с чем они ничего не могут поделать, и я буду там завтра, и завтра нас должно быть много, чтобы эта провокация закончилась и закончилась мирным протестом», — говорит Саломе Зурабишвили.

Она также написала в социальной сети X, что «эту пародию на захват президентского дворца может устроить только режим, чтобы дискредитировать 310-дневный мирный протест грузинского народа».

Ранее на митинге выступил оппозиционер Муртаз Зоделава и призвал участников акции «проявить мужскую силу».