Самолёт Су-25 потерпел крушение в Краснодарском крае

Российский военный самолёт Су-25 потерпел крушение неподалёку от города Ейск в Краснодарском крае. Это подтвердил краевой оперштаб. Самолёт упал в Азовское море.
Пилот самолёта успел катапультироваться и был найден спасателями. Он получил серьёзные травмы. По информации канала «112», спасти его не удалось. Официального подтверждения гибели пилота пока нет.
Как сообщили в пресс-службе Южного военного округа, предполагаемая причина крушения - отказ двигателя.
- В последнее время в России произошло несколько катастроф военных самолётов, в том числе с жертвами среди мирных жителей. 23 февраля в Белгородской области потерпел крушение Су-25, пилот погиб.
- В прошлом году при падении Су-34 на девятиэтажный жилой дом в Ейске 17 октября погибли 15 человек, при этом лётчики спаслись. 23 октября в Иркутске Су-30 упал на двухэтажный дом, лётчики погибли. В Рязани в июне разбился военно-транспортный самолёт Ил-76, в том же месяце разбились два Су-25.