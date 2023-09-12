Самолёт «Уральских авиалиний» сел в поле в Новосибирской области

Самолёт Airbus-A320 «Уральских авиалиний», летевший из Сочи в Омск, совершил аварийную посадку в поле в Новосибирской области, в 200 километрах восточнее Новосибирска. Об этом сообщает МЧС России. По предварительным данным, пострадавших нет.

Фюзеляж самолёта не разрушен, находившиеся на борту люди смогли эвакуироваться самостоятельно по надувным трапам. На кадрах с места посадки видны следы возгорания над правым крылом, пишет РБК. По данным телеграм-канала 112, у самолёта в небе произошло возгорание одного из двигателей

По словам губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, борт приземлился в 9:44 по местному времени близ села Убинское, которое находится в центральной части региона между Новосибирском и Омском. По сообщению Росавиации, посадка осуществлена на подобранную с воздуха площадку вблизи населенного пункта Каменка (около 180 км до Новосибирска).

На борту были 170 пассажиров, в том числе 23 ребенка, все они покинули самолёт, сообщило МЧС.

«Разрушений воздушного судна, строений и сооружений на земле нет. К месту посадки следуют шесть пассажирских автобусов для доставки людей в пункт временного размещения», — добавили в ведомстве. В Росавиации сообщили, что за медицинской помощью никто из находившихся на борту не обращался.

Согласно данным Flightradar, самолёт не выполнил посадку в аэропорту Омска, подал сигнал тревоги, а затем направился на запасной аэродром.

Врио губернатора Омской области Виталий Хоценко сообщил ТАСС, что предварительная причина аварийной посадки — отказ гидросистемы.

Официально о причинах произошедшего не сообщалось.

Региональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

В середине августа 2019-го, на поле сел другой пассажирский лайнер «Уральских авиалиний». Он выполнял рейс Москва-Симферополь, но в первые минуты полета у самолета отказал один из двигателей, а позже начал терять обороты и второй. Пилоты решили сажать самолет в ближайшее пригодном для этого месте — им оказалось кукурузное поле неподалеку от взлетно-посадочной полосы столичного аэропорта.



На борту самолета были 226 пассажиров. Члены экипажа провели эвакуацию, некоторые пассажиры получили травмы в результате жесткой посадки, но все остались живы.