Сатановский уволен с «Соловьев LIVE» из-за оскорблений в адрес Захаровой

Востоковед и политолог, бывший президент Российского еврейского конгресса Евгений Сатановский уволен с прокремлевского канала «Соловьев LIVE», где работал экспертом. Поводом стали его резкие выражения в адрес официального представителя МИД России Марии Захаровой и замминистра иностранных дел Михаила Богданова. Об этом сообщил ведущий Владимир Соловьев.

Сатановский участвовал в программе израильского журналиста Александра Вальдмана на ютуб-канале. Сатановский и Вальдман обсуждали текущее противостояние Израиля с ХАМАС.

Богданова Сатановский назвал «сильно спившимся замминистра», а Захарову – «сильно выпивающей шмарой», которая «терпеть не может» Израиль.

Кроме того, бывший эксперт раскритиковал президента России за чрезмерную зависимость от арабских стран, Ирана и Турции.

«Я не вижу возможности продолжать профессиональное общение с Евгением Яновичем», - сказал Соловьев в видеообращении. Телеведущий извинился перед Захаровой и Богдановым.