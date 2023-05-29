Сборная Канады выиграла чемпионат мира по хоккею

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили предрек распад России. По его словам, Украина после победы в войне с Россией будет граничить с Грузией где-то в районе Сочи.

Об отношениях Тбилиси с Киевом и Москвой Саакашвили рассказал в письменном интервью программе «Дроеба», которая выходит на оппозиционном телеканале «Формула».

«В 2011 году на первом этапе мы открыли безвиз для северокавказцев – тогда у нас была активная северокавказская политика, мы открыли телеканал «Первый Кавказский» и пускали очень ограниченное количество российских граждан… под жестким контролем спецслужб. Сейчас же – полная катастрофа, [в Грузию] проникло очень большое количество диверсантов и разведывательных групп.

И не только чтобы контролировать Грузию, но и работать с территории Грузии в направлении Европы. Украина непременно добьется перелома на фронте, Запад решил покончить с режимом Путина, Россия начнет распадаться на простые множители – в первую очередь это начнется с Северного Кавказа.

Этот процесс дает Грузии шанс вернуть себе Абхазию, но в то же время будут угрозы лекианоба (набеги горцев Северного Кавказа в XVI-XIX вв., — прим. ред.) с севера… Единственное спасение – в Евросоюзе и Украине. Все, кто сейчас ослеплен черными деньгами из России или политическими целями, кто делает ставку на путинскую Россию, очень серьезно ошибается и в итоге потерпит полное поражение», – заявил он.

Как пишет СОВА, Саакашвили добавил, что его заключение в тюрьму – «это от начала и до конца приказ России».

«Дела были возбуждены после того, как я активизировался в Украине в 2014 году и стал губернатором Одессы. Тогда Путин был разъярен, и даже сейчас они [власти Грузии] игнорируют призывы Европы и Украины освободить меня и отправить на лечение – именно по прямому указанию Москвы. Кремль этого не скрывает и набирает очки.

У нас были теплые отношения с Украиной и в 90-е годы, но настоящее сближение началось после «Революции роз», а после того, как «Революция роз» стала источником вдохновения для «Оранжевой революции» в Украине, присоединилась и Польша. Вспомните моего сына Никушу – его крестили Ющенко и Качиньский в храме Святой Троицы… Была создана концепция Черного моря – параллельно с распадом России мы должны были примкнуть к оси Балтии, Польши и Украины. У этих стран – особый интерес к нам, но в условиях олигархического правления к Грузии никто не приблизится. И тогда кавказский насильственный водоворот может поглотить страну…

Но одно мне ясно как и светлый день: России больше нет места в международной системе, и в следующем году такая страна прекратит свое существование. Соответственно, исчезнут и правители на ее орбите. Грузия должна подготовиться к появлению общей границы с Украины, где-то в районе Сочи. По программе украинских националистов, их граница проходит по Кавказу, и после победы в войне они не допустят дальнейшего существования России. Тем более, что причерноморские земли на Кубани и весь Краснодар они считают своими историческими землями… Местные на Кубани до сих пор говорят по-украински», — написал Саакашвили.