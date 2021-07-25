Сборная России завоевала первую золотую медаль на Играх в Токио

Миграционная служба Нидерландов приняла решение депортировать пару из России, утверждавшую, что она передала следствию важные сведения о катастрофе пассажирского «Боинга» над Донбассом 17 июля 2014 года. Это утверждает нидерландская газета Volkskrant, которая рассказала историю пары. Материал нидерландского издания пересказывает телеканал «Дождь».

По данным СМИ, россияне покинули родину, опасаясь преследований со стороны спецслужб. В Нидерландах они попросили об убежище. Об известной им информации, связанной с катастрофой «Боинга», они рассказали следствию спустя два года после приезда в страну. В том числе и эта задержка, как пишет газета, стала причиной решения об их депортации.

Volkskrant называет россиян именами Игорь и Елена, подчеркивая, что это не настоящие их имена. Утверждается, что они жили в провинциальном российском городе. По данным издания, Елена 17 июля 2014 года - в день катастрофы - случайно услышала телефонный разговор начальника Игоря с неким его родственником, который, как утверждается, занимал руководящую позицию в штабе поддерживаемых Россией сепаратистов Донбасса. Из разговора и из слов начальника следовало, что сепаратисты сбили «Боинг» при помощи ракеты «Бук» - именно такова сейчас официальная версия следствия, представленная на судебном процессе, который идет в Нидерландах. Утверждается также, что фирма, в которой работал Игорь, работала как прикрытие для россиян, отправлявшихся в Донбасс воевать в отрядах сепаратистов, используя, как утверждается, поддельные украинские паспорта.

Россияне рассказали газете, что после того, как они дали понять, что они знают об этих паспортах, им начали угрожать сотрудники ФСБ и неизвестные. После этого россияне уехали в Нидерланды. Летом 2018 года миграционная служба Нидерландов приняла решение выслать пару из страны, - только после этого Елена решила рассказать следователям то, что ей известно о крушении «Боинга». Хотя, как утверждается в письме прокурора, следствие поверило этому рассказу, он не повлиял на решение миграционной службы об отказе в убежище. Он вступил в силу в 2020 году, однако, судя по публикации, россияне по-прежнему находятся в Нидерландах и депортированы на данный момент не были.

Авторы материала задаются вопросом о правомерности действий миграционной службы. Каких-либо иных подробностей, которые позволили бы оценить правдивость рассказа россиян, в том числе утверждений о якобы имевшем место телефонном разговоре о «Боинге», в статье нет.