СБУ подозревает Фридмана в финансировании войны с Украиной

Служба безопасности Украины заочно уведомила российского миллиардера Михаила Фридмана о подозрении в финансировании войны против Украины, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

По данным СБУ, с начала полномасштабного вторжения России в Украину Фридман «влил» около двух миллиардов рублей в российские военные заводы. Они среди прочего производят патроны и оборудование для боевых самолетов и вертолетов.

Помимо этого, утверждает СБУ, Фридман содействовал распространению сухпайков, одежды и другой продукции под маркой «Армия России», которая поставляется на фронт. Также он организовал сбор материально-технической помощи российским военным, а его компании страхуют их жизнь и военную технику.

Кроме того, Фридман наладил сотрудничество с ФСБ России, что позволило ему провести мобильную связь в оккупированные территории Украины, выяснила СБУ.

СБУ утверждает, что для финансирования войны олигарх использует активы подконтрольного ему финансово-инвестиционного консорциума «Альфа-Групп», а также собственные бизнес-ресурсы. По предъявленным подозрениям Фридману грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.