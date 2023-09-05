СБУ подозревает Фридмана в финансировании войны с Украиной

Служба безопасности Украины заочно уведомила российского миллиардера Михаила Фридмана о подозрении в финансировании войны против Украины, совершенном группой лиц по предварительному сговору.
По данным СБУ, с начала полномасштабного вторжения России в Украину Фридман «влил» около двух миллиардов рублей в российские военные заводы. Они среди прочего производят патроны и оборудование для боевых самолетов и вертолетов.
Помимо этого, утверждает СБУ, Фридман содействовал распространению сухпайков, одежды и другой продукции под маркой «Армия России», которая поставляется на фронт. Также он организовал сбор материально-технической помощи российским военным, а его компании страхуют их жизнь и военную технику.
Кроме того, Фридман наладил сотрудничество с ФСБ России, что позволило ему провести мобильную связь в оккупированные территории Украины, выяснила СБУ.
СБУ утверждает, что для финансирования войны олигарх использует активы подконтрольного ему финансово-инвестиционного консорциума «Альфа-Групп», а также собственные бизнес-ресурсы. По предъявленным подозрениям Фридману грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.
- Сооснователь Альфа-Банка Михаил Фридман находится под санкциями США, Канады, Евросоюза и Великобритании.
- Фридман публично не поддержал войну, но и не осудил действия российских властей. Его имя фигурирует в расследовании «Проекта» об олигархах, которые публично не высказывались о войне, но продолжают зарабатывать на контрактах с Минобороны.
- Весной стало известно, что ряд российских оппозиционных общественных деятелей, включая соратника Алексея Навального Леонида Волкова, непублично призывали власти ЕС и Британии снять санкции с Фридмана и другого сооснователя Альфа-Банка Петра Авена. Когда информация об этом стала публичной, Волков заявил, что совершил ошибку, и ушел в отставку с поста главы Фонда борьбы с коррупцией. Свои просьбы он объяснил тем, что пытался добиться «раскола элит» в России.