Сенаторы США: «Грузинская мечта» подрывает демократию Грузии

Член верхней палаты Конгресса США, сенатор Джин Шахин (демократ от Нью-Гэмпшира) и глава Комитета по международным отношениям Сената Джим Риш (республиканец от Айдахо) опубликовали совместное заявление «об ухудшении политической ситуации в Грузии». Комментируя события, развивавшиеся 4 октября и в последующие дни, американские политики выразили обеспокоенность «тревожными действиями, предпринятыми грузинским правительством». Сенаторы коснулись и темы задержания оппонентов грузинских властей.

«Решение премьер-министра Кобахидзе объявить вне закона оппозиционные партии и заключить их лидеров в тюрьму является вопиющим, недемократичным и ещё одним свидетельством того, что «Грузинская мечта» совершенно не заинтересована в продвижении по пути к нормализации политического диалога. Политически мотивированные расследования и запугивание лидеров гражданского общества, особенно тех, кто сотрудничал с правительством США и давал показания в нашем комитете, являются попыткой подавить инакомыслие в стране, которая гордится своей историей правдивого общения с властями», - говорится в заявлении.

Американские политики также называют неприемлемым «преследование бывших сотрудников правительства США, выдвигая безосновательные обвинения в том, что они подрывают правительство Грузии».

«Давайте проясним: именно «Грузинская мечта», а не Соединенные Штаты, подрывает демократию Грузии и ее способность определять свое будущее. Мы приветствуем решение Госдепартамента вызвать посла Грузии для обсуждения этих тревожных событий и настоятельно призываем администрацию Трампа рассмотреть недавние действия правительства Грузии, прежде чем вносить какие-либо изменения в двусторонние отношения», - заявляют Шахин и Риш.

Напомним, руководитель Службы госбезопасности Мамука Мдинарадзе 1 октября 2025 года заявил, что из Таиланда «в Грузии финансируются люди, поддерживаемые посольством одной из крупных стран для анти-китайских целей», и что «примерно в 95–98% случаев эти деньги идут на радикалов, выступающих против власти, на революционные цели, различные перформансы и постановки».

Позже стало известно, что Госдепартамент США вызвал посла Грузии Тамар Талиашвили, чтобы «выразить серьёзные возражения в связи с заявлениями представителей грузинского правительства, которые способствовали распространению ложных сообщений в СМИ, искажавших суть рутинных финансовых переводов правительства США».