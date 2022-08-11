Основатель расследовательской группы Bellingcat Элиот Хиггинс и её сотрудник Христо Грозев вечером в среду опубликовали в твиттере спутниковые снимки, на которых, как утверждается, виден военный аэродром "Саки" в аннексированном Крыму, где 9 августа произошли взрывы. Снимки предоставлены сервисом мониторинга за Землёй Planet.

На первой из фотографий на снимках видны самолёты и здания, на второй – серьёзно пострадавшая авиатехника и здания. Хиггинс пишет, что снимки сделаны 9 и 10 августа соответственно.

Он также указывает на следы от воронок. По мнению основателя Bellingcat, по всей вероятности, возможно на месте этих воронок хранилось то, что было целью атаки. Все образовавшиеся кратеры имеют одинаковый размер.

Хиггинс отмечает, что в одном месте было взорвано много самолётов и боеприпасов. Это привело к пожару, который распространился по всему аэродрому.

Расследователь предполагает, что по аэродрому мог быть нанесён ракетный удар высокоточными боеприпасами.

Русская служба Би-би-си отмечает, что на снимках можно увидеть обширные участки выжженной земли и не менее восьми летательных аппаратов, которые выглядят уничтоженными или серьезно поврежденными. В американском Институте изучения войны (ISW) также считают, что было уничтожено не менее восьми российских самолётов.

В Минобороны России потерю техники отрицают.